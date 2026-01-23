我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白拒絕讓1.25兆元國防特別預算案付委審查，不過民眾黨立院黨團總召黃國昌率團訪美後表示，將提自己的黨團版本，傳出國民黨團也會提自己的版本。曾任國防部視察的盧德允指出，藍白兩黨各自提出預算，反而有助化解朝野僵局，並直指國防部預計採購的M109A7自走砲根本是「活靶」，完全違反不對稱作戰原則。總統賴清德日前宣布，將編列8年期共1.25兆元的國防特別預算。盧德允認為，民進黨原本提出的預算充斥不合理與對台灣防衛無實質幫助的採購項目，資金應該投入對澎金馬防衛有效、能對中共形成嚇阻力的領域，提高共軍犯台門檻，而非浪費在形式或象徵性武器上。盧德允指出，M109A7自走砲不應列入採購清單，「在陸地上就像個活靶」，無論部署在台灣本島或澎湖，對中國大陸沒有實質威懾力，只能等敵人靠近或登陸才能使用，失去防衛意義。他批評，國防部將M109A7宣稱為提升防衛韌性與不對稱戰力，實際上是「指鹿為馬」，把納稅人當笨蛋，完全違背不對稱作戰精神。