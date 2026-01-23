我是廣告 請繼續往下閱讀

38歲張齡予懷上二胎！藝人張齡予主持三立《健康零距離》邁入3週年，今（23）日節目舉行歡慶記者會，無預警宣告懷上第2胎，並以戳破氣球方式公開肚中寶寶性別是女生，全場粉色氣球飄散，眾人歡呼不斷，張齡予表示，高齡產婦人工受孕相當不容易，「這一胎在計劃中，我跟老公都很驚喜！」就連2歲多的兒子，在得知有妹妹之前竟有「預感」，令一家人都為之驚奇。張齡予主持《健康零距離》邁入3週年，今稍早偕同Wish出席歡慶記者會，一出場便被覺察臉蛋及下半身有些發福，隨即，他於記者會現場宣布懷上第2胎，目前已有4個多月身孕，「我這一胎吐了很多，也是在計劃之中，不過上一胎胖30公斤，這次不敢再量體重，預產期是7月。」記者會現場，也準備了大氣球，藉此宣布張齡予肚中寶寶性別，全場一同倒數，張齡予將Wish手中的氣球戳破，粉色氣球飄散，眾人歡呼雷動，她一邊摀住耳朵，一邊驚喜到蹲地，身旁的Wish及謝采吟也笑得合不攏嘴，氣氛溫馨歡快，張齡予充滿感激，會後發放禮物分享喜悅。張齡予表示，此次以人工受孕方式成功，中間經歷1次失敗，嘗試許多古法姿勢增加機率，最終喜獲女兒，驗孕結果一出爐當下，自己與老公雀躍不已，不過兒子倒是似乎「早有預感」，原來當天一早，兒子在家中沒來由地脫口：「有事情要發生了，妹妹要來了！」一語成真相當玄妙。