我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣正式邁入超高齡社會，越來越多獨居長者在生活與健康上面臨困境。以新北市樹林為發跡地的中化企業，首度於冬季啟動「獨老好眠圓夢計畫」，攜手新北市樹林區公所走入社區，從獨老送餐、補給物資，到協助汰換寢具，清掃、修繕居家環境，讓原本在寒冬中難以安眠的獨老，重新獲得安全與溫暖。其中，一位視力受損、長年住在五坪小雅房的獨老長輩，在中化志工的全力協助下，房間迎來久違的明亮溫暖，也成為這項計畫最動人的真實寫照。中化企業推動「獨老送餐」已邁入第四年，每月固定探訪約 20 位長者。中化企業副理呂坤鴻表示：「獨老好眠圓夢計畫的起點，是來自近幾年送餐的觀察，很多長輩冬天手腳冰冷、整夜難眠，也有人因為經濟困難，不敢開電毯、不開燈，甚至連棉被都只有薄毯子，令人不捨。」呂坤鴻進一步說明，大多數獨老年紀已超過70歲且與家人失去聯繫，靠著社會救濟金與政府補貼過日子，只能睡在狹小的出租套房內，因此不敢開燈、房內冰冷的現象屢見不鮮，在在顯示獨老的睡眠問題，反映的是更深層的生活困境。於是中化企業決定啟動「獨老好眠圓夢計畫」，希望讓長輩「睡得暖、睡得安穩」，度過一年中最寒冷的季節。由於長者家中連電燈都不敢開，甚至不願使用電毯，只因擔心電費負擔，而為了改善長者寒冬夜裡手腳冰冷、難以入眠的狀況，中化志工貼心準備了發熱被、寢具、長袖保暖內衣、保暖襪與暖暖包等物資，並協助更換床單、被套，希望給他們一個真正溫暖的冬天，中化企業志工也同步補充生活用品、健康食品與清潔物資，讓長輩們在這個冬天暫時不必再為日常所需而煩惱。中化企業志工回憶，其中一位80歲的獨居長者，住在不到五坪的小雅房，其中一顆眼睛幾乎失明、行動不便，房內堆滿瓶罐與雜物，「床墊整個凹陷，電風扇則是用膠帶黏在牆上……他每天睡覺都怕電風扇掉下來砸到自己。」相當心酸。於是志工們花了一整天，從徹底清潔、全室油漆、更換床墊、殺菌除蟲，到幫忙固定電扇、收整電線，甚至搭起棚子把家具全部搬出來細心清潔。當長者看到煥然一新的房間時，忍不住當場落淚，中化企業志工表示，「長者已經和家人斷聯，一直說自己不值得被關心，沒想到還有人願意幫助他，覺得這個社會很溫暖。」甚至在完工後，這位長者開心到不停打電話給朋友、房東，要大家來「參觀新房間」，找回了久違的笑容與自我價值感。此次行動也獲得樹林區公所的大力協助，不只提供名單、協助審核，區公所更出動全科人力、替代役與在地志工，一戶一戶送物資到獨老長輩家。令人意外的是，中化企業還有3位來自印尼的移工也主動加入志工行列，協助修繕工作，他們主動、俐落的行動力讓團隊大為感動，跨國、跨單位協力，也讓本次公益活動成為社區共好的溫暖示範。面對快速高齡化的台灣，中化企業認為，企業責任不只在捐贈物資，更在於持續陪伴與長期投入。呂坤鴻表示，「中化本身是藥廠，也有銀髮照護與日照機構，我們會持續站在照顧每一位長輩的角度，用心投入更多公益服務。」未來，中化將持續獨老送餐計畫，也將視地方需求，評估擴大「獨老好眠圓夢計畫」的規模，為更多獨居老人打造更安全、溫暖的生活環境。從一張變形的床墊、從一盞不敢開的燈，到一位長者的喜極而泣，這項計畫讓人看見：溫暖，從來不需要很昂貴，而是來自於願意助人的那份善心。中化企業也盼透過這次行動，喚起更多企業與民眾投入關懷獨居長者的行列，讓每一位長輩，都能安穩入睡。