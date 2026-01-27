我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀見一個愛一個，被封為女海王。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓國戀愛實境秀《單身即地獄5》正在Netflix熱播中，目前更新到第4集，嘉賓聚在一起玩真心話遊戲，結果抽到的問題一個比一個還犀利，喜珗、株榮共同競爭男嘉賓載真，最後因為賽制的關係，載真牽著株榮的手，但對著坐在隔壁的喜珗說悄悄話告別，讓主持人看瘋，「太殘忍了！」株榮抽到問題「最有好感的是誰」，她直接坐到載真旁邊，載真也對株榮表明心意，後來輪到喜珗，她被問到「誰收到妳的金色巧克力，請在下一輪之前牽著對方的手」，她直接坐到株榮和載真中間，牽起載真的手。接著又換株榮抽籤，「下次想跟誰去天堂島，跟對方喝交杯酒。」這次換株榮對喜珗說，「請讓開。」喝完之後，喜珗還得牽著載真，於是他們就把手放在株榮腿上，載真被問到「最有好感的異性」，他牽著喜珗，但對著身邊的株榮告白，讓主持群傻眼，這是怎樣！好殘忍。」除了這3人之外，另一邊也相當精彩，被封為「女海王」的崔美娜秀，一開始跟林琇濱一起去天堂島，看似穩定發展，結果在情侶攝影挑戰賽中，她選了李省勳、禹盛閔，讓林琇濱看了很不是滋味。但在營火晚會中，她看到林琇濱與其他女嘉賓聊得很開心，又開始走心，雖然知道這裡就是開放式交友的地方，但還是希望對方能展現多一點對她的關心。後來眾人玩真心話遊戲，林琇濱被問到最有好感的異性是誰，他直接走到崔美娜秀旁邊坐下，但是當崔美娜秀被問到，下次想跟誰去天堂島，她卻對隔壁的禹盛閔說悄悄話，「下次一起去吧！」讓主持群都看不懂，「什麼意思？」更扯的是，得知另一位原本和自己沒什麼互動的男嘉賓承一，給了自己好感度巧克力，馬上又動搖，遊戲又轉了一輪，崔美娜秀抽到問題「最有好感的異性是誰」，她直接走到承一旁邊坐下。這讓原本和承一發展的珉志內心很不是滋味，後來珉志也抽到一樣的問題，她氣到直接抓住承一的帽T，咬牙切齒地說，「是你！」預告中林琇濱和崔美娜秀一對一談話，崔美娜秀直接跟他說，看到他和其他女生玩很不爽，但見到新加入的男嘉賓，馬上又對人家產生興趣，甚至說想一次帶兩個人離開《單身即地獄》。