前台北市議員林穎孟與前誠泰銀行副董事長林致光婚姻決裂後，戰火一路延燒進法院。林穎孟指控，婚姻期間長期遭男方家暴，甚至被恐嚇「他可以控制司法」，為此她在法庭上接連掏出多段影片，試圖作為家暴鐵證。不料，林致光當庭反嗆全是「鬼扯」，反控林穎孟不僅私下偷錄音，還「表面一套、背地一套」，一邊親暱喊他「老公」，一邊暗中蒐證，甚至向他索取高額生活費，形容對方「貪婪又離譜」。林穎孟與林致光於2022年12月結婚，婚後短短數月即爆發嚴重衝突，雙方於2024年1月調解離婚，但戰場並未隨婚姻終結而落幕。兩人互控多起刑事、民事案件，目前仍就剩餘財產分配持續對簿公堂，相關家暴指控更成為雙方攻防焦點。林穎孟指控，2023年9月15日深夜，她剛完成人工生殖手術，依醫囑需臥床休息，林致光卻為了取走她身上穿著的衣物，對她辱罵、拉扯棉被，並試圖搶奪她的手機，過程中推擠她，導致她跌倒受傷。檢方認定相關事證後，已依家暴傷害、違反保護令等罪嫌起訴林致光。台北地院於去年12月12日首度勘驗林穎孟提出的影片畫面。畫面中，林致光上身赤裸，反覆強調「那是我的衣服」，林穎孟則多次要求對方「不要騷擾我」、「請你離開」。過程中，林致光一度伸手靠近林穎孟手中的手機，畫面隨即劇烈晃動，林穎孟尖叫「你要搶我手機」，影片至此結束。林致光一方隨即質疑，影片未拍到所謂「推人、搶手機」的關鍵瞬間，內容不足以證明家暴。未料，林穎孟於12月16日補提第二段新影片，法院今（1/23）日再度開庭勘驗。新畫面中，林致光同樣赤裸上身，林穎孟不斷要求「你不要再靠近我了」，林致光後退數步後，林穎孟隨即指稱「你剛剛又害我跌倒、瘀青」，並拍攝腿部作為說明；林致光則回應「那妳去驗傷啊」、「妳為什麼不離開？」林穎孟庭後情緒激動，痛批林致光「狡辯」，強調畫面中可見她的正面影像，以及林致光以俯視角度持手機的畫面，足以證明對方曾奪走手機。她解釋，自己在影片中使用「害我跌倒」的說法，是因當下場面混亂，且長期遭受推、拉、扯、拖等暴力行為，無法即時精準描述每一個動作。她更指控，林致光多次對她表示「全世界都不會相信她」，甚至聲稱「可以控制司法」，讓她長期活在恐懼之中，「只要他爽，我就平安；他不爽，我就慘了」，最後選擇逃離，是因擔心若不離開，「有一天會被他弄死」。對此，林致光全面否認家暴指控，強調自己從頭到尾未曾推人或與林穎孟發生肢體接觸，影片也未顯示他搶走手機。他反控林穎孟趁他不知情時私下錄音，卻在蒐證同時仍與他保持親密互動、稱呼他「老公」，並持續向他索取生活費用，質疑對方刻意塑造自己是加害者、將林穎孟包裝成弱勢，以拖延訴訟進程。雙方說法南轅北轍，相關影片是否足以構成家暴證據，仍待法院進一步認定，這場從婚姻延燒至司法殿堂的攻防戰，短期內恐怕難以落幕。