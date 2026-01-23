我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遠百福袋送好禮。今年春節快帶全家大小一起走進遠百，感受最有年味、最有誠意的新春購物盛宴！。（圖／遠百提供，圖片為AI生成）

分公司



販售日期



販售對象



金額



份數



基本獎



最大獎



信義A13



2/2-2/15



現場販售



APP金級會員



1,000



200



商品券1,000元



商品券66,000元



板橋



大遠百



2/17初一賣



APP金級會員+



單筆888元發票



1,000



300



商品券1,000元



OSIM沙發天后按摩沙發M不挑色價值69,800元



板橋中山



1/23起預購+



2/17初一賣



APP金級會員



1,680



150



熊大肩頸按摩器價值4,280元



或石墨烯科技被價值3,980元



tokuyo玩美按摩椅



價值65,800元



桃園



2/17初一賣



APP金級會員+



單筆500元發票



1,000



300



夢特嬌石墨烯循環毯被雙人被



價值4,980元



商品券80,000元



竹北



1/23-2/16預購



2/17初一抽獎



APP金級會員



1,000



500



夢特嬌法蘭絨雙面毯價值2,980元或



西華森陶瓷不沾七件組價值2,680元



商品券68,000元



新竹



大遠百



1/30~2/16預購



APP金級會員+



單筆1,000元發票



1,000



300



商品券1,000元



iPhone 17 256G



價值29,900元



台中



大遠百



2/6起預購



2/17初一抽獎



APP金級會員+



單筆888元發票



1,000



200



商品券1,000元



商品券36,000元





▲遠百2026福袋特別加碼「馬年開運福袋抽黃金」，抽點睛品一馬當先珍藏黃金金片10克。（圖／遠百提供）

即將迎來2026馬年！馬在華人文化中一直象徵著活力、速度與積極進取，趁年節期間親友相聚旺季前，趕緊把年禮年菜準備好、闔家大小添行頭、家電家用換新貌……，準備過年來全台遠東百貨活力滿點全部搞定。即日起遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮歲末酬賓檔期，快來採購應景商品、買個福袋試試手氣，有機會抽中黃金。只有是APP金級會員，在全台各店福袋販售期間購買新春福袋者，即可參加第二重加碼「馬年開運福袋抽黃金」，全台共抽出5名幸運得主，贈價值64,268元「點睛品一馬當先 珍藏黃金金片10克」。2月24日從電腦中隨機抽出得獎名單，2月25日15：00公布在大門口、遠百網站以供對獎，全台共計3,250份福袋：檔期正逢流行服飾5折起，歲末酬賓百貨服飾當日累計5,000元送350元，首5日1月23日~1月27日國際精品當日單筆在板橋大遠百、遠百竹北單筆刷滿10,000元送800元(TIMEVALLEE單筆滿10,000元送500元)，在遠百信義A13、台中大遠百單筆刷滿10,000元送500元。整檔優惠有保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆10,000元送1,000元，妝點自己、打點居家添購享回饋。首10日(1月23日~2月1日)持指定銀行信用卡全館單筆刷滿10,000元且分6期送500元。全檔期全館單筆刷滿6,000元且分6期送200元，數位3C單筆刷滿10,000元且分6期送500元，贈送為十足抵用券。