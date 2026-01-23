我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女模柯柯抗癌一年仍不敵病魔，年輕生命消逝令人惋惜。（圖／翻攝自柯柯IG@chloekorouyu）

惡性肉瘤是什麼？不只長在骨頭，血管也會長

千萬別忍！出現這 2 種情況最危險

▲惡性肉瘤自我檢查2重點，大小是關鍵、不痛才可怕。（圖／AI 生成）

是好是壞怎麼分？教你一招「脂肪瘤分辨」法

▲良性脂肪瘤和惡性肉瘤分辨方法，要觀察觸感、活動度、生長速度和位置等4關鍵。有任何疑慮都應及時就醫，以免影響治療。（圖／AI 生成）

醫師呼籲：切勿隨便開刀，先找大醫院