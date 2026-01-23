女模柯柯（Chloe）因罹患罕見「血管惡性肉瘤」，抗癌1年後仍不幸逝世，年僅29歲的消息令人惋惜，也喚起大眾對身體異常變化的警覺。醫師提醒，許多人摸到身上有突起物，只要「不會痛」就以為沒事，或誤以為只是良性的脂肪瘤，但這種輕忽心態最危險！示警如果發現身體不痛的腫塊變大，且大小超過一顆「乒乓球」，絕對不能拖，要立刻就醫檢查。
惡性肉瘤是什麼？不只長在骨頭，血管也會長
根據長庚醫院與台大醫院衛教資訊，大家常聽到的癌症多是長在器官（如肺癌、肝癌），但有一種癌症叫做「軟組織肉瘤」，它是從我們的肌肉、血管、神經、脂肪或結締組織長出來的。惡性肉瘤約占所有癌症診斷1%，台灣每年約有500人被診斷有惡性肉瘤。
這次柯柯罹患的「血管惡性肉瘤」，就是從血管壁細胞病變長出來的壞東西。雖然它很少見，占所有軟組織肉瘤比例不高，但因為它長在血管裡，很容易隨著血液跑到肺部或其他地方，是一種非常兇猛的癌症。
千萬別忍！出現這 2 種情況最危險
台大醫院惡性肉瘤卓越中心指出，這類癌症最狡猾的地方在於「初期常常沒有感覺」。很多病患發現時，腫瘤已經長得很大了。醫師提醒，自我檢查有兩個重點指標：
• 大小是關鍵： 如果摸到的腫塊大小接近或是超過「乒乓球」（約 3 到 5 公分），這就是非常明確的身體警訊。
• 不痛才可怕： 很多人以為「會痛」才是生重病，其實不然。四肢或身體深處的惡性肉瘤症狀，通常就是冒出一個「不會痛」的硬塊。等到腫瘤壓迫到神經或肌肉，造成手腳發麻、無力或疼痛時，往往已經長得很大了。
是好是壞怎麼分？教你一招「脂肪瘤分辨」法
身上摸到球狀物，該怎麼判斷是良性的「脂肪瘤」還是惡性的「肉瘤」？雖然最終診斷要靠切片，但民眾可以先觀察以下特徵：
• 良性脂肪瘤： 摸起來軟軟的，手指推它會滑動，而且生長速度很慢，好幾年都差不多大。
• 惡性肉瘤： 位置通常長得比較深（在肌肉下面），摸起來質地比較硬，好像黏在底下推不動，而且會在短時間內（幾週或幾個月）明顯變大。
醫師呼籲：切勿隨便開刀，先找大醫院
醫師特別叮嚀，如果你發現身上的腫塊符合「大於乒乓球」、「生長快速」、「位置深層」這些特徵，千萬不要去小診所隨便開刀，就把它當脂肪瘤、粉瘤那樣隨便切除。正確的做法是前往大醫院的一般外科、整形外科或骨科，尋求專業評估，必要時先做切片確認，才能保住健康。
資料來源：台大醫院惡性肉瘤卓越中心、長庚醫院質子暨放射治療中心
