民眾黨主席黃國昌日前與前立委蔡正元大和解，接受蔡正元直播節目專訪，會中談到自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元研究後也說，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。資深媒體人黃智賢則批「紫雲」是黃家極其神聖的堂號，代表著莫忘祖宗、重信守諾的祖訓，黃國昌卻為了利益轉換政治路線，將祖先堂號當作「洗地工具」，這種政治投機行為令家族蒙羞。黃智賢回顧黃國昌的政治歷程，指出黃國昌自學生時代即以激進台獨、反中立場嶄露頭角，獲得獨派圈內高度支持。2012年投入反媒體壟斷運動、2014年參與太陽花學運後，逐步進入主流政治舞台，並於2016年在民進黨全面動員支持下，首度當選立法委員。黃智賢認為，黃國昌長期以「反藍反中」形象累積政治資本，但真正追求的並非選舉歷練，而是不需經過民意檢驗的不分區立委席次。當相關期待落空後，黃國昌政治立場與人際網絡開始出現明顯轉向，並逐步與原先批判的政治勢力靠攏。黃智賢說，黃國昌在失去立委身分期間，仍透過獨派人脈與資源，介入企業經營權之爭、媒體經營及政治監督組織，並被質疑涉及跟監、偷拍政商對手等行為。接著又轉投民眾黨，在藍白合作架構下重返立院，迅速取得黨團總召與實質權力。黃智賢直言，黃國昌的政治立場並非基於理念，而是以利益為導向，無論統獨、能源或年金議題，皆可隨情勢採取極端手段反覆表態。她強調，當權力與保護傘逐漸消失之際，黃國昌才重新包裝文化與血統論述，意圖為未來政治與司法風險鋪路。黃智賢說，「紫雲堂」象徵的是誠信與品格，而非政治投機。黃智賢認為，若僅在政治走到窮途末路時才想起祖先，並將其作為政治道具，不僅無法獲得救贖，反而是對家族精神的最大羞辱。