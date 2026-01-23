我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東作為國際消防專業交流的重要基地，積極邀請國外及離島救援團隊來臺訓練與交流。（圖／記者莊全成翻攝）

▲透過跨國、跨區域的競賽交流，讓消防人員能直接觀摩不同國家與地區的救援技術。（圖／記者莊全成翻攝）

為精進消防繩索救援專業技術並拓展國際實務交流，屏東縣政府消防局於今（23）日至25日盛大舉辦為期3天的「繩期」繩索救援國際邀請賽。活動特別邀請來自香港、日本、泰國等國際專業救援隊伍，以及金門、澎湖、連江等外島救援菁英來臺參賽，連同本島隊伍共計22支繩索救援隊齊聚屏東，互相切磋技術，堪稱國內少見、具高度指標性的國際繩索救援競賽。縣長周春米表示，本次賽事同時邀集多個國家及外島隊伍參與，實屬難得，不僅象徵屏東消防救援專業實力獲得國際肯定，也展現臺灣消防體系與國際、離島救援網絡緊密連結的成果。透過跨國、跨區域的競賽交流，讓消防人員能直接觀摩不同國家與地區的救援技術、戰術運用與指揮思維，進一步強化面對複合型災害時的整體應變能力。消防局指出，來自香港、日本、泰國及外島地區的參賽隊伍，長期投入山域、高空及特殊地形救援任務，累積豐富實戰經驗。本次賽事透過高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間的深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩、實際操作中精進繩索救援技巧，全面提升救援行動的安全性與效率。此外，本次「繩期」繩索救援國際邀請賽亦獲得在地企業，熊建營造、金威銓企業、聖陽營造、屏東縣特定工廠協會，中華民國特定工廠聯合會共同挹注資源、力挺消防專業訓練與國際交流，展現企業善盡社會責任、攜手守護公共安全的行動力，為賽事圓滿順利舉辦提供重要後盾。