▲Melody（右）的刀工遭姚元浩（左）嫌棄，「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」（圖／好看娛樂提供）

Melody慘遭燙傷、手全起水泡！錄影尖叫四起

▲Melody（左）於《嗨！營業中》被燙傷，忍不住發出慘叫。（圖／好看娛樂提供）

實境節目《嗨！營業中》最新一集邀來Melody（殷悅）、包偉銘，姚元浩、吳映潔及莎莎一同準備料理，怎料Melody過程中頻頻出包，揉麵團到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」製作傳統米食料理，由於食材溫度極高，Melody被燙得直呼受不了，看著自己白皙的手掌心都起泡了，忍不住發出慘叫，Melody的刀工也叫姚元浩嫌棄，「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」為了迎接客人的到來，眾人馬不停蹄進入備料階段，Melody在處理糯米糰時，因爲麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」轉戰切菜區後，Melody先是切蘿蔔因厚薄不一被打槍，改切豬肉又被嫌棄切得太豪邁，姚元浩無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒！」在隨後的「採收新鮮雞蛋」任務中，Melody與包偉銘全副武裝進入雞舍，然而，對於這種「接地氣」的工作，Melody顯得相當不適應，最終2人採收的成果似乎不盡理想，讓吳映潔忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問道：「你們有認真嗎？」包偉銘霸氣扛起責任：「我來！」互動爆笑。本集的重要任務是「複製記憶中阿嬤的味道」，製作傳統米食料理，由於食材溫度極高，Melody在處理過程中被燙得直呼受不了，看著自己白皙的手掌心都起泡了，忍不住發出慘叫，《嗨！營業中》全新一季每週六晚間8時台視首播、晚間10時Netflix上架、每週日晚間8時八大綜合台播出。