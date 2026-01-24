我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著紐約洋基隊以5年1.625億美元重金續留強打貝林傑（Cody Bellinger），陣中另一位明星內野手「壞小子」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）的地位恐將不保。根據《MARCA》引述消息來源指出，洋基目前正認真考慮將齊森姆交易出隊，除了球隊薪資結構與位置重疊的考量，球團對其個人性格是否符合球隊長期文化也抱持高度懷疑。27歲的齊森姆去年打出職棒生涯巔峰，繳出31支全壘打、31次盜壘的「30-30」傲人紀錄。儘管球技出色，但在洋基高層眼中，齊森姆卻是個讓人頭痛的人物。洋基資深記者Bryan Hoch指出，比起帳面數字，洋基內部現在更關注齊森姆與球隊的長遠契合度。Hoch提出質疑：「他真的能在洋基待上4到5年嗎？在這段期間，他的性格能被團隊接受嗎？」身為傳統紳士球團，洋基對於齊森姆頻繁引發的場外爭議感到不滿。齊森姆在場內外的行徑常成為媒體焦點，因而獲得「壞小子」異名，場內表現曾被批評有比賽懈怠的情形；另外還曾多次公開指責前隊友，包括現效力於道奇隊的羅哈斯（Miguel Rojas）；去年球星賽帶著穿著過於大膽的婚約者走紅毯引發熱議；近期更在社群媒體上與攻擊婚約者的粉絲爆發口水戰。目前洋基並未向齊森姆提出長期合約，雙方僅達成1020萬美元的單年合約協議。這被視為球團在觀望其表現與價值的訊號。報導建議，洋基不需要急於現在出手，而是可以採取「邊走邊看」的姿態，等到7月交易截止日臨近、齊森姆交易價值最高時，再決定將其交易出去或續留。隨著貝林傑確定回歸，齊森姆在洋基的未來已充滿不確定性。這位代表英國參加 WBC 經典賽的明星好手，下一站落腳何處，將成為接下來大聯盟市場的焦點。