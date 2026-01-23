我是廣告 請繼續往下閱讀

▲教育部次長朱俊彰。（圖／記者李青縈攝）

立法院程序委員會仍沒有把中央政府總預算以及院版《財政收支劃分法》等案，行政院擔憂新版新版《財劃法》的水平分配不公平。同時，大學在響應淨零上，期待教育部補助微電網提升韌性。國科會副主委林法正獻策，一個是可利用經濟部計畫補助，一個則是若新版財劃法上路後，向預算變多的地方政府申請。今（23）日校長會議綜合座談中，屏東大學校長陳永森說，校園太陽能用電佔比高達83％，但因為不是使用地面型拿不到綠能憑證，期待教育部能透過專案補助輔導等，協助增加微電網發展，增加電網韌性。林法正指出，學校裡面有太陽光電、電池，甚至燃料電池等，如果把微電網強化，可以達到綠電極大化甚至淨零；以後甚至可以孤島運轉，萬一台電斷電，仍有電力運轉，達到緊急救難目的。「校長們若欲解決校園用電問題，目前可從兩個方向著手。」林法正說，首先是經濟部責成台電辦理的「校園韌性微電網」，此為蔡英文當總統任在時交代，台電就算虧損再多都要做的計畫，金額達上億元，主要針對校內關鍵設施，確保緊急危難時供電不斷，並能於災害時協助社區救難。其次，林法正提醒，各校應關注「財政收支劃分法」的修法進展。他分析，若財劃法通過，部分原本預計由中央撥予經濟部的預算，可能會轉至地方政府。「地方政府可能多一些錢，苦思不知道用在哪裡」，他建議，校長應提前與所在縣市政府溝通，爭取經費投入校園微電網規劃。另外，教育部今年度總預算3472億元，立法院提案先行動共4項僅有22億元，僅占0.6%。教育部次長朱俊彰表示，預算主要分三部分，新興項目31億中，有22億會先審；計有預算擴增新增的如國立大學、管所得節電、電費補助等，；另114年計有預算雖可以執行，但可能面臨刪減、凍結，甚至可能會面臨要向補助單位追回。