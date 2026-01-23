馬路上經常會看見「停」的交通標誌，代表駕駛應該要完全停車，確認左右來車與行人狀況安全後，才能繼續前行。但一名PTT網友抱怨，此規定根本就不合理，甚至有可能增加追撞風險，引來不少人認同。對此，高雄市交通局交通大隊表示，路口若設有「停」標字或「停車再開」標誌即屬支道，車輛須完全停下確認安全後通行，「停車再開」、「白色倒三角形標誌」以及「閃光紅燈」也要多加注意，違規可依《道路交通管理處罰條例》第45條罰款600至1800元。
馬路上印「停」字是什麼意思？一票駕駛炸鍋：根本行車陷阱
一名網友在PTT發文，他表示「停車再開」在實務上是相當不合理的規定，第一是「停」字畫在地板上，只有前車看得到，若是真的停下來，後方大概率八成直接追撞，雖然發生事故可以零肇責，但也免不了車禍報警做筆錄，以及後續的賠償跟調解，根本就是沒事找事，「你說沒號誌路口，減速慢行，我能理解」，但是「停車再開」是讓他最無法接受的標線。
貼文曝光後，不少網友也認同，「確實是也看不到」、「多數人都是減速到很慢很慢，慢慢滑，安全沒問題就順順過，沒有幾個人真的停下來」、「根本是行車陷阱，要就放個閃黃燈」。也有人點出關鍵，「重點不在於停，而是停的位置很不合理，根本看不到路口來車」、「設置的位置才是笑死人，停下來根本看不到車」。
但也有不少人指出，路口本來就應該要停下來觀察來車以及路人、障礙物等，才能徹底執行交通安全，「國外stop sign就沒你這問題，根本原因是台灣人很愛黏著別人的屁股開，保持安全距離很難嗎」、「實務上我家這就真的有警察在開這種單」、「最好有停的警告標誌比較好，其實巷口本來就該減速」、「通常是有發生車禍才會畫停字，再嚴重就設紅綠燈」，也有駕駛坦言：「看路況，如果是鄉下農路道2側沒有遮蔽物，會慢慢過去有可能不會停，市區有阻擋視線的我不敢這樣。」
沒看到「停」1800元繳國庫！警方示警：很多駕駛忽略
高雄市交通局交通大隊指出，駕駛行經無號誌路口，若遇到「停車再開」標誌或地面「停」標字卻未停車再開，可依《道路交通管理處罰條例》第45條，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰；若遇到「閃光紅燈」未依規定停車再開，同樣適用相同罰則。
路面常見的白色倒三角形標誌則為「讓路」標示，駕駛人見到後，若幹線道無車，應減速慢行，若幹線道有車則要禮讓幹道車輛，若違反將依規定開罰600元至1800元。
警方說明，駕駛人首先應辨識是否設有地面「停」標字或路旁「停車再開」標誌，只要出現其中一項，即代表該道路屬支道，車輛必須完全停車，確認左右來車與行人狀況安全後，才能繼續前行。若路口雙方皆未設標誌，則須遵循「少線道讓多線道」、「轉彎車讓直行車」、「左方車讓右方車」等基本路權原則。
若駕駛未依規定在路口停車再開，或未禮讓幹道車輛，一旦發生事故，將可能負擔較高肇事責任，許多駕駛經常忽略「完整停下」這個動作，但這不只是法規要求，更是降低事故風險的重要關鍵。
資料來源：PTT、台灣事實查核中心、全國法規資料庫
