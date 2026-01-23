我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市南屯區向上路與筏子東街橋下空間長期閒置，導致環境衛生與公共安全亮起紅燈。市議員吳佩芸今(23)日嚴正指出，該處已淪為垃圾棄置與廢棄車輛停放的死角，甚至有遊民聚集，嚴重衝擊周邊居民生活品質。她呼籲建設局應告別「被動清理」的治標模式，正式啟動空間活化再利用評估，將閒置荒地轉化為公共建設。吳佩芸表示，該橋下空間管理長期失序，現狀並非偶發，而是結構性問題。過去市府僅在接獲檢舉後才進行清掃，但「清完又亂」的惡性循環不斷上演，顯見消極處理已無法解決問題。據了解，當地里長亦曾多次反映，該區具備良好的遮蔽條件與腹地開發潛力。吳佩芸建議，市府應優先評估規劃為「公共運動空間」的可能性，透過引進人潮與建立管理機制，不僅能提升公共空間效益，更能有效杜絕犯罪與髒亂滋生。市府建設局長陳大田表示，建設局身為土地管理機關，對空間活化樂見其成。然因涉及公共運動設施規劃，後續將協調運動局共同研商，釐清權責後進一步推動。值得注意的是，由於該區域鄰近石虎重要活動棲地「筏子溪」，吳佩芸在要求活化的同時，也特別提醒市府須兼顧生態保育。她強調，規劃過程中務必納入環保與生態專業意見，主動徵詢石虎保育團體，確保在改善市容的同時，不對當地自然生態造成破壞，達成都市發展與棲地保護的雙贏局勢。