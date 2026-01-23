我是廣告 請繼續往下閱讀

「盧慧紋教授轉發自己被引用在學測國文的題組，連作者本人都說困難，大考中心是不是要先檢討一下。」

國文綜合測驗第19題至第21題的題組在考完試後，就有考生喊困難，結果連被引用文章的作者都轉發認同，引爆討論。

學測國文引用文章「作者本人轉發也喊難」

「經友人告知自己的文章段落被選為考題，很高興出題老師關注藝術史材料，但選擇題有點困難呀！作者本人也是想了很久.....。」

其中第19題至21題（懷素自敘帖）、第22題至24題（杜甫詩作與註解對讀）就是今年的魔王題，最能夠區分考生閱讀程度。

不過這三題閱讀測驗，除了第三題我很有把握，前兩題左看右看，都選不出正確答案」。

引文過度割裂了我的原文，除了不尊重作者嫌疑之外，也可能造成考生誤解，讓他們沒法理解文中意義

不過今年學測又出現作者都覺得困難的題目，是否真的符合測驗目的以及達到高鑑別度，就真的是見仁見智囉！