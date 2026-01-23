115年學測日前終於考完，考生也從明（24）日開始放寒假啦！然而這次學測討論度最高的就是國文科目，有不少考生抱怨整張考卷題目太長，根本就寫不完，連許多國文老師都不認同這樣的考題，開砲是「走火入魔」。然而有學生就發現，今年其中一個特別難的題組「懷素自敘帖」，被引用文章的作者盧慧紋也轉發，結果也認為題目困難，引爆學生不滿表示：「以前就有作者罵過，大考中心還是沒在聽，真的很傻眼。」
有學測考生在社群平台「Threads」貼文指出「大家還記得國文學測有一大題組在寫書法草書的嗎？落落長一大段，結果作者轉發說很難」、「盧慧紋教授轉發自己被引用在學測國文的題組，連作者本人都說困難，大考中心是不是要先檢討一下。」
貼文曝光後，不少當屆考生都表示「超好笑，記得之前也是有作者說自己選不出來，沒有那個意思，結果大考中心發聲明說將來不會再使用該作者的文章」、「作者都覺得難了，已違背初衷了吧？非作者而給出一定的答案，靈感創意及不同詮釋被唯一答案扼殺在搖籃裡」、「大考中心真的不要再鬧了」、「連作者自己都覺得難，到底要我們這些學測生怎麼樣」、「這種揣測作者的文意理解真的是沒必要的題目之一」。
學測國文引用文章「作者本人轉發也喊難」！全教會認證今年魔王題
事實上，考生討論的題組就是今年學測國綜測驗單選第19至21題的題組，題目文章改寫自台灣大學藝術史研究所教授暨所長盧慧紋的文章〈興風作浪的浪漫〉，要考生讀完全文後選出「最適當的答案」。盧慧紋在臉書表示：「經友人告知自己的文章段落被選為考題，很高興出題老師關注藝術史材料，但選擇題有點困難呀！作者本人也是想了很久.....。」
盧慧紋教授被引用文章出題的這個題組是真的困難，因為連全國教師會（全教會）解題團隊都表示，整張國綜試題大約有40%的難題，其中第19題至21題（懷素自敘帖）、第22題至24題（杜甫詩作與註解對讀）就是今年的魔王題，最能夠區分考生閱讀程度。
學測國文又爆爭議！大考中心7年前黑歷史被挖出
然而這並不是大考中心第一次有國文考題爭議，在7年前也就是108學測時，大考中心一樣改寫多人文章出題，被引用的樂評人馬世芳以及作家張曉風都感到不滿，像是馬世芳就被引用在題組搭配3題選擇題，結果馬世芳表示「作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理我明白，不過這三題閱讀測驗，除了第三題我很有把握，前兩題左看右看，都選不出正確答案」。
另外張曉風則批評：「引文過度割裂了我的原文，除了不尊重作者嫌疑之外，也可能造成考生誤解，讓他們沒法理解文中意義，相關單位也沒有事前告知。」而當時大考中心則回應，依照《著作權法》規定，教育機構考試命題，得以重製已公開發表過的著作，若大張旗鼓和原作者洽談，恐等同於洩題。
大考中心解釋，要尊重原作者並完全引用文章，光是題目就有1000或2000字，「沒有人能夠接受」，所以命題者才會做刪減、改寫和編排等作業；大考中心也會重新檢視題庫，為避免引發爭議，未來將不會在引用這些人的文章做命題。如今作家張曉風問題雖然獲得解釋且能理解，不過今年學測又出現作者都覺得困難的題目，是否真的符合測驗目的以及達到高鑑別度，就真的是見仁見智囉！
資料來源：大考中心、盧慧紋教授臉書、馬世芳臉書
