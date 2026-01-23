我是廣告 請繼續往下閱讀

今（2026）年已有10款新春刮刮樂上市，高頭獎刮刮樂也吸引許多民眾購買，其中「1200萬大吉利」不僅首個頭獎1200萬元在高雄被刮出，台北市也有人刮中百萬大獎。投注站業者表示，這名中獎人是在開店營業時，將中獎彩券影本放在店門，並透露今年初特別恭請濟公師父親臨到店祈福加持，且店門口正對香火鼎盛的延吉福德宮，「雙神護財」果真有好事臨門。今年推出的「1200萬大吉利」是面額1000元刮刮樂中頭獎最高的遊戲，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。台灣彩券更在今（23）日透露，已有人刮中「1200萬大吉利」100萬大獎，從台北市松山區八德路三段106巷20之1號1樓的「松福投注站」所開出。根據投注站代理人呂小姐轉述，早上準備開門營業時，赫然發現彩券行店門內出現一張刮出百萬大獎的彩券影本，經過核對真的是店內售出的「1200萬大吉利」幸運刮出100萬元大獎，讓她忍不住直呼：「真的是喜從天降，太強運了吧」。雖然不知道悄悄來報喜的幸運中獎人是誰，但她說，平時來店顧客多是上班族，也很替這位神祕客感到開心，還透露，今年初特別恭請濟公師父親臨到店祈福加持，且店門口正對香火鼎盛的延吉福德宮，「雙神護財」果真有好事臨門。