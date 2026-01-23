我是廣告 請繼續往下閱讀

Carlos Alcaraz（西班牙）： 87勝13敗（2026澳網）



Bjorn Borg（瑞典）： 87勝13敗（1979法網）



Rafael Nadal（西班牙）： 86勝14敗



John McEnroe（美國）： 86勝14敗



Jimmy Connors（美國）： 85勝15敗





西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在澳洲網球公開賽（Australian Open）持續書寫歷史！今（23）日他在男單第三輪擊敗法國好手穆得（Corentin Moutet），順利挺進16強。這不僅是他大滿貫生涯的第87勝，更是他在「生涯前100場大滿貫賽事」中取得了87勝13敗的驚人戰績，正式追平瑞典傳奇柏格（Bjorn Borg），並列公開化年代（Open Era）以來的史上最佳百戰勝場紀錄。年僅22歲的Alcaraz，在達成大滿貫百場里程碑的同時，其勝場數已超越了網壇多位傳奇名將。根據數據顯示，包括他的偶像「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以及「網球壞孩子」馬克安諾（John McEnroe），兩人在生涯前100場大滿貫的戰績皆為86勝14敗，以1勝之差排在Alcaraz之後。更令人驚嘆的是，Alcaraz的這項數據甚至優於另外兩位「Big 3」成員。擁有史無前例24座大滿貫金盃的喬科維奇（Novak Djokovic），前100場戰績為79勝21敗；而「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）則是80勝20敗。即便是Alcaraz的最大宿敵辛納（Jannik Sinner），去溫網達成百場里程碑時的戰績也為81勝19敗。Alcaraz用手中的球拍證明，他正在樹立一個連傳奇都難以企及的新標竿。Alcaraz的大滿貫之旅始於4年前的墨爾本公園，當時他還只是排名第141位的資格賽選手。如今，他已手握6座大滿貫金盃。本屆澳網對他而言意義非凡，若能順利封王，他將集齊四大滿貫冠軍拼圖，完成「生涯全滿貫」（Career Grand Slam）壯舉，並成為史上達成此成就的最年輕球員。目前Alcaraz已順利晉級第四輪，這位名列ATP「球王俱樂部」的年輕巨星，正一步步朝著將澳網獎杯首次帶回家的目標邁進。