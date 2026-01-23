我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一家知名魯肉飯店，去年底曾被爆料有老鼠在廚房覓食，如今又被指控，便當裡的筍乾夾著一條灰灰黑黑、帶有纖維的長條物，疑似拖把的布繩，市府食安處表示將派員稽查，若查獲違反食安情事、限期未改善將開罰。位於台中市北區的知名魯肉飯店已有30年歷史，去年底有讀者爆料，老鼠直接趴在店家後方廚房露天堆置的食材上啃食，店員還邊抽菸邊烹煮食物。昨天又有顧客在網路分享便當照片，筍乾裡夾雜一條灰灰黑黑、帶有纖維的長條物，照片引發網友熱議，懷疑是散落的拖把布棉條，網友喊「太噁心了吧」、「拿洗拖把的桶子洗米洗菜嗎」？店家拒絕回應此事，店員也表示不清楚；台中市食品藥物安全處將派員前往稽查釐清。食安處指出，若稽查過程查獲業者不符合食品良好衛生規範準則，將依法責令限期改善；屆期複查仍未改善者，可依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處提醒，民眾如發現餐飲業者有衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將儘速依規查處，共同守護市民飲食安全。