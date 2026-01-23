我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣「百搭天后」謝淑薇在2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）女雙賽場傳出捷報！名列大會第3種子的謝淑薇與拉脫維亞好手奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）原定於今（23）日出戰第二輪賽事，對決達尼洛維琪（Olga Danilovic）／波塔波娃（Anastasia Potapova），不料對手賽前突然宣布退賽，讓「台拉聯軍」兵不血刃，直接保送晉級女雙16強。這場幸運的勝利其來有自。謝淑薇組合的對手之一波塔波娃（Anastasia Potapova），稍早才在女單賽場上與世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）進行了一場高強度的兩盤搶七大戰。雖然波塔波娃最終落敗，但這場耗時超過2小時的惡鬥顯然耗盡了她的體力。最終波塔波娃選擇退出女雙賽事，也讓謝淑薇與奧絲塔朋科獲得了寶貴的休養時間，繼續朝向連續3年挺進澳網決賽的目標邁進。值得一提的是，澳網官方今日特別刊出奧絲塔朋科的專訪。儘管這位28歲好手本屆女單已在次輪不敵中國金花王欣瑜止步，但她仍強調「雙打對單打有極大幫助」。「對我來說，雙打當然比單打輕鬆一點，但它依然是場比賽，仍有許多比賽元素需要應對，所以我認為可以把雙打當作單打很好的實戰練習，」奧絲塔朋科在接受《The Sitdown》訪問時表示，雙打能讓她在無壓力的狀態下磨練截擊與心理素質。談到與謝淑薇的合作，奧絲塔朋科更是讚不絕口：「當你和一個人相處融洽且有很好的連結時，那種感覺很棒。我和謝淑薇在場上有很多樂趣，她的個性很好，而且我覺得我們配合得越多，對彼此球路的感覺就越好。我們滿合拍的。」在幸運闖過第二輪後，謝淑薇與奧絲塔朋科將以逸待勞，靜待16強對手出爐。她們下一輪將面對第13種子科寧（Sofia Kenin）／西格蒙德（Laura Siegemund）與布茲可娃（Marie Bouzkova）／克蕾帕（Andreja Klepac）之間的勝方，該場比賽預計於週六進行。