台美關稅日前達成共識，府院隨即展開新一波「產業傾聽之旅」，行政院長卓榮泰今（23）日下午前往台南參訪產業時表示，對等關稅降至15%，保住台灣競爭力，但不同產業有不同問題，政府現在要積極走向民間、走向產業。卓榮泰今日前往台南，上午先出席「曾文南化聯通管工程計畫」通水典禮，下午則參訪錸恩帕斯科技公司、巨鎧精密工業公司，並出席汽車產業座談會。卓榮泰受訪時表示，政府談判團隊經過長達9個多月，美方談定第一階段台美投資備忘錄，後續還有貿易協定要處理，但政府已經讓業界感受，從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，且這個15%與相鄰近的國家相比，台灣競爭力是保存住的，這非常重要。卓榮泰提到，個別的產業，都還有個別產業不同的問題，政府現在就是積極走向民間、走向產業，所以總統也好，行政院也好，在這一週已經開始全面的跟產業界做各種的溝通跟座談。卓榮泰說，台美雙方的貿易協定在簽訂後，會更快速地把已經擬定的產業支持特別預算，全面、廣泛、有效的實施下去，無論是對出口增加國際市場的開發，或者是對國內的產業轉型、升級、研發，甚至更多金融支持，他會極力的、及時的做到位。卓榮泰提到，會要求金融機構，主動了解產業界的問題，主動的服務、主動的出擊，讓產業界調適關稅後，把國內該有的行政跟金融，對產業支持上，積極主動做到位。