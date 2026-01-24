我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著寒假即將到來，台中市政府交通局宣布，為因應學生通勤需求變化，針對「跳蛙公車」、區間車及延繞路線，將於 1月26日至 2月14日期間，依往例調整班距或暫停服務。交通局提醒，一般公車路線仍維持正常發車，請通勤民眾與學生留意班次異動，開學後將全面恢復正常運能。交通局長葉昭甫表示，為快速疏運尖峰時段通學人潮，市府規劃 200、500、700、900 路等「跳蛙幹線公車」，涵蓋中興、中清、崇德、北屯等主要通勤路徑。考量寒假期間學生運量降低，這類跳蛙公車及部分配合學校的區間服務將暫時停駛。但若學校有輔導課等特定需求，交通局也將協調客運業者靈活調度，提供必要班次以確保運輸便利性。此外，寒假適逢農曆春節旅遊旺季，葉昭甫也強調，台中市府致力推動「通學友善、通勤便捷、觀光便利」目標。除調整通學運能外，大眾運輸網已全面串聯各大景點、商圈及夜市，建議民眾多加利用捷運與公車規劃行程。為便利旅客，市府推出「台中Go」時數型套票，兼顧省錢與減碳。交通局提醒，最新公車動態可至「台中公車動態資訊」網站或下載「台中Go」App 即時查詢，確保行程順暢。