美國攀岩界傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24）日將正式挑戰徒手攀爬高達508公尺的摩天大樓「台北101」，這幾天他也加緊腳步密集練習，今日就有粉絲在Threads發文，表示在101的高空餐廳吃尾牙時，竟發現霍諾德就趴在窗外，正在為明天的挑戰做準備，即便外頭飄雨他也不退縮。看到粉絲舉起手機拍他，霍諾德也親切露出笑容，心情感覺很不錯。
101尾牙吃到一半 驚見霍諾德就在窗外
一名網友今日中午在Threads發文，貼出2張照片驚呼：｢吃尾牙吃到一半，遇到Alex Honnold」。只見霍諾德正趴在窗外，身穿藍色連帽上衣和亮橘色外套，一身輕便打扮正在練習攀爬101，雖然霍諾德身上有安全繩，但還是讓人看了膽戰心驚，他本人則絲毫沒露出恐懼表情，反而笑著接受粉絲的拍照，個性相當親切。
這篇貼文曝光後也火速引發關注，在Threads上4個小時就吸引92.6萬人次瀏覽，數字還在持續飆升，顯然大家都很關注霍諾德攀登101的進度和準備，紛紛留言替他加油打氣，「希望一切平安順利」、「雖然白天有日照，還是請大家注意拍照的時候不要開到閃光燈！希望他可以平安順利的完成挑戰」、「在沒有安全鎖的保護下，一個閃失就結束了…這不是希望明天能順利成功，而是只能成功」。
另外也有網友歪樓開玩笑活躍氣氛：「他是外送飲料到尾牙喔」、「感覺不能當他老婆或女朋友，在酒店出軌會被他發現」、「他心臟也很大顆，邊挑戰邊跟大家say hello」、「感覺很適合拿來做梗圖」。
霍諾德攀登台北101 明早9點全球直播
霍諾德攀登台北101的挑戰明日早上9點將在Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）進行全球獨播，屆時他不會再繫上安全繩，而是真的赤手空拳的挑戰爬到101頂端。全球粉絲都在期待他能成功完成這項壯舉，霍諾德對自己也相當有信心，預計1.5小時左右就能完成挑戰。
