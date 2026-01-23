傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）即將在明（24）日挑戰徒手攀登台北101，全程由 Netflix直播。他是在岩壁上冷靜如機器的男人，曾讓人以為他只對岩石有感覺，霍諾德太太Sanni McCandless曾在戶外運動雜誌《OUTSIDEONLINE》發表文章，提及他們的相遇過程，她表示，當年遇見霍諾德時，根本不知道他是攀岩大神。她只是去參加他的簽書會上，覺得對方很可愛，隨後大膽地遞出一張寫有電話號碼的紙條，最後竟意外收服岩壁獨行俠。這次霍諾德要攀101，Sanni也表態支持他。

▲霍諾德老婆（左）對於老公挑戰攀登台北101表示支持。（圖／翻攝自霍諾德IG＠alexhonnold）
不知名氣沒包袱　披薩店約會定情

回顧兩人的相遇，簡直像是一場美麗的誤會。根據Sanni的回憶，2015年底她在西雅圖參加了一場霍諾德的新書分享會。當時的她只是個對戶外活動稍感興趣的菜鳥，完全不知道眼前這個男人在極限運動界有著神一般的地位。她純粹被台上霍諾德的幽默與可愛吸引，於是離開前隨手在桌上留下了一張寫著電話的紙條。幾週後，兩人在一間擁擠的披薩店樓上進行了第一次約會，當下她才發現，這個男人住在露營車，她住在城市公寓，兩人簡直是兩個極端。

一句工作和感情為何不能兼得？融化花崗岩般的心

兩人交往後，關係在霍諾德攀爬酋長岩、紀錄片《赤手登峰》拍攝期間面臨巨大考驗。當時外界時有言語，認為Sanni會成為霍諾德攀岩時的羈絆，兩人也因此在思考關係應該何去何從，但當時Sanni並沒有退縮，而是反問霍諾德：「為什麼不能兩者兼得？」這句話不僅穩住了感情，也教會了霍諾德如何在極限專注與情感依賴中找到平衡。最後原本看似是不需要人類情感的極限運動狂人霍諾德，步入禮堂，還成為了溫柔的父親，Sanni當初那張大膽遞出的紙條，確實改寫了兩人的命運。

▲攀岩家霍諾德挑戰徒手爬101，Netflix將全程轉播。（圖／Netflix提供）
《赤手獨攀台北101：直播》資訊

Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）

內容：全球頂尖徒手攀登高手Alex Honnold，直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。

製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）

節目統籌兼執行製作：Al Berman

執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck

導演：Joe DeMaio

觀看直播：Netflix

資料來源：OUTSIDEONLINE

