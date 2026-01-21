以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）拿下奧斯卡獎、震撼全球的攀岩家霍諾德（Alex Honnold），將於本週24日挑戰徒手攀登台灣地標台北101，Netflix將全程轉播。關於爬101的計畫，霍諾德日前接受知名Podcast《Jay Shetty》專訪時表示，2013年他就曾來台勘查，這個念頭在他心中整整埋藏了13年，而台北101特殊的建築結構，正是他眼中「最完美的甜蜜點（Sweet Spot）」，相較杜拜哈里發塔，101更適合攀岩。
棄杜拜哈里發塔選台北101 霍諾德：這才是攀岩
為何是台北101？霍諾德在訪談中表示，2013年他曾為了某個電視節目計畫勘查過台北101，雖然後來節目告吹，但他當時就驚覺：「這棟建築簡直是為了攀岩而生。」
霍諾德說，當年他也勘查過世界最高樓杜拜哈里發塔，但他發現哈里發塔的外牆非常滑、結構挑剔，雖然理論上能爬，但感覺更像是為了搏命而爬，甚至曾想過若滑落得準備「諾曼第登陸風格」的降落傘保命。相較之下，台北101有一種截然不同的魅力。
「它處於一個完美的甜蜜點。」霍諾德形容，台北101具備了地標的醒目與美感，且攀爬的風格更具安全感，外牆結構一層層堆疊，讓他能抓得更牢，「這才是我花了一輩子練習後，真正想尋找的挑戰。」
離地第一步最難！連濕度都精心算計
雖然霍諾德將這次攀登定義為在舒適圈內，但他對細節的準備近乎偏執。他表示，為了適應玻璃與金屬的質地，他透過無人機拍攝的畫面做視覺化訓練，在腦海中預演每一個動作。
有趣的是，不同於岩壁攀登需要絕對乾燥，霍諾德分析攀爬台北101反而需要一點點濕度。他解釋：「玻璃與金屬太滑了，需要空氣中有一點濕氣讓皮膚能產生黏著力，但又不能太濕否則會打滑。」此外，他也預告最困難的環節可能在一開始：「令人驚訝的是，離地後的第一個動作是最難的之一，你必須跳起來抓住東西開始爬。」
不再是單身漢！帶著父親身分攀向雲端
與過去住在廂型車裡、無牽無掛到處攀岩的狀態不同，現年已是兩個孩子父親的霍諾德，心態有了微妙轉變。他表示，現在做決策時會考慮妻子與孩子，但他強調，這次攀登台北101並非玩命，而是一場經過精密計算的遊戲。
「我希望人們看到的不是一場玩命特技，而是覺得『這太好玩了、太歡樂了』！」霍諾德表示，他對恐懼的定義就像飢餓感一樣，只是一種身體訊號，處理它就好。本週末，這位霍諾德將帶著他對建築的熱愛與冷靜的頭腦，在台北信義區的雲端上，完成他遲到了12年的夢想。
資料來源：Jay Shetty Podcast
《赤手獨攀台北101：直播》資訊
Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（
1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）
內容：全球頂尖徒手攀登高手Alex Honnold，直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。
製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）
節目統籌兼執行製作：Al Berman
執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck
導演：Joe DeMaio
觀看直播：Netflix
