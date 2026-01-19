我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101曾是全球第一高樓，卻拒絕了好萊塢巨片來此拍攝的機會。（圖／NOWnews攝影中心）

▲湯姆克魯斯《不可能的任務3》中的上海夜景動作戲，原先是打算在台北101的頂頭拍攝，結果被台北101打槍，只好改地點。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯在《不可能的任務》第2集就拍過驚險的攀岩場面，後續的動作場面難度與危險性都增高。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯（下）在杜拜哈里發塔的驚險場面，讓全球觀眾印象深刻。（圖／摘自IMDb）

曾以奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》讓全球觀眾大受震撼的極限攀岩家艾力克斯霍諾德，將於1月24日（週六）徒手攀爬508公尺高的台北101，還會透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》呈現在觀眾眼前。在他之前，湯姆克魯斯早就構思過在《不可能的任務3》跑到台北101的頂樓，一躍而下跳到隔壁大樓，卻遭到拒絕，幾年後他在第4集改攀828公尺的杜拜哈里發塔，成了經典畫面也讓票房翻紅。曾一度是全球最高大樓的台北101，不但是極限運動高手想征服的目標，也是好萊塢大片鎖定的絕佳場景。湯姆克魯斯在拍攝《不可能的任務3》之前已經來過台灣兩次，對於台灣的環境有所了解，決定在片中安排以台北101為主的驚險橋段，可是遭到打槍的主在於他向下一躍之前，有警衛朝他開槍，台北101方面認為大樓內沒有佩槍的警衛，隔壁也沒有別的大樓可以跳，與實情不合所以未合作。既然台灣這邊沒有答應，湯姆克魯斯後來把情節、場面更改，變成在上海以及附近的西塘古鎮拍攝，不過片子上映前，他與凱蒂荷姆絲戀愛緋聞炒得全球皆知，在歐普拉節目上大跳沙發示愛的瘋狂舉動，更影響他在觀眾心目中印象，《不可能的任務3》至今仍是票房最差的一集，一度讓人懷疑湯姆克魯斯這系列是否將要玩完。於是在下一集《不可能的任務：鬼影行動》，湯姆克魯斯整個豁出去，那時全球第一高樓已變成杜拜哈里發塔，他在500公尺處（相當於125層樓高）攀爬，拍攝過程只用上簡單的繩索，還要求親自上陣，這種玩命的表現，果然讓觀眾看了大感刺激，賣座表現谷底回升，也確定了後面還能夠再出續集，是整個系列最具關鍵性的集數之一。在此之前，湯姆克魯斯已經在第2集拍過一場攀岩的驚險片段，那時是在美國猶他州的「死馬點州立公園」拍攝，除了身上綁鋼索，還有教練陪著拍，並且擔任較為高難度的特技畫面演出，那時已經讓導演吳宇森為他擔心、害怕，他還是堅持自己來。該系列後面集數，湯姆克魯斯親自上陣的動作場面危險性更高，也變成這系列主打的招牌。到了第5集《不可能的任務：失控國度》，湯姆克魯斯徒手在飛機外爬進飛機內，最高曾經飛到5000英尺，要是他露出害怕的表情就重來，最後只NG了8次。第6集《不可能的任務：全面瓦解》他更在2萬5000英尺的高空中跳傘，越來越玩命。第7集裡則加碼，讓他先騎摩托車衝下懸崖再定點跳傘，第8集也有在英國鄉間上空的飛機外面的高難度動作戲，一次比一次更讓人捏把冷汗。而在《不可能的任務：最終清算》成本過高、就算全球賣近6億美元仍要賠錢，續集拍攝暫時停擺後，全球目光的焦點總算又要回到台北101，艾力克斯霍諾德要展現比湯姆克魯斯更大膽的神技，能否安全過關？1月24日透過Netflix直播就能看個一清二楚。