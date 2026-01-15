我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕昨（14）日公開自己登頂101的照片，身上僅綁著鋼索，站在101最高峰的她，還伸手摸避雷針，超級勇敢，但此舉卻被不少人罵是瘋子。賈永婕今日也再度發文，表示就連婆婆都立刻打電話給她，苦口婆心地勸說：「我拜託你，只要爬1次就好，千萬、千萬不要再上去了」，賈永婕則回答：「媽媽，正常人本來就不會想爬第2次啦」，婆媳間的有趣對話讓粉絲看了也笑翻。賈永婕今日在臉書發文，表示昨天攀爬101的照片、影片曝光後，她收到許多誇獎，但也有一些批評聲浪出現，就連婆婆也火速打電話給她，勸她千萬不要再爬第2次，賈永婕則笑說：「除此之外，賈永婕也提到酸民對她的嘲諷，表示很多人覺得她是瘋子，甚至留言罵她，讓她實在不能理解，「為什麼一開始有人要這樣罵我？不看好我沒關係，但用『花瓶』、『膚淺的藝人』、甚至『小網紅董事長』這種字眼來嘲諷，真的很難聽。」賈永婕認為難道董事長不能長得漂亮又有流量、不能用不一樣的方式去做事嗎？她更痛批酸民公開罵人的行為根本不是在評論，只是沒水準又無禮的舉動，希望酸民自己反省，並強調：「這個時代需要的是——能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人，勇者無懼！」經過攀爬101的試煉後，賈永婕也封自己是「地表最high董事長、地表最強網紅董事長」，而其實她這麼做的目的，主要是想宣傳Netflix即將推出的直播節目《赤手獨攀台北101：直播》。，受到世界各國的矚目。