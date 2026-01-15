台北101董事長賈永婕昨（14）日公開自己登頂101的照片，身上僅綁著鋼索，站在101最高峰的她，還伸手摸避雷針，超級勇敢，但此舉卻被不少人罵是瘋子。賈永婕今日也再度發文，表示就連婆婆都立刻打電話給她，苦口婆心地勸說：「我拜託你，只要爬1次就好，千萬、千萬不要再上去了」，賈永婕則回答：「媽媽，正常人本來就不會想爬第2次啦」，婆媳間的有趣對話讓粉絲看了也笑翻。

賈永婕爬101嚇到婆婆　急打給她拜託1事

賈永婕今日在臉書發文，表示昨天攀爬101的照片、影片曝光後，她收到許多誇獎，但也有一些批評聲浪出現，就連婆婆也火速打電話給她，勸她千萬不要再爬第2次，賈永婕則笑說：「媽媽，正常人本來就不會想爬第2次啦，影片應該看得出來我不會去第2次啦！

▲賈永婕在今（14）日登頂台北101，還曬出多張照片，讓外界都超驚訝。而回顧她的過往，不只是疫情勇敢站出來的抗疫女神，還有多個狂人之舉直接讓她被封為瘋子董座。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）
▲賈永婕綁著安全繩索，挑戰爬上101外牆。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）
賈永婕被罵膚淺藝人　她傻眼：真的很難聽

除此之外，賈永婕也提到酸民對她的嘲諷，表示很多人覺得她是瘋子，甚至留言罵她，讓她實在不能理解，「為什麼一開始有人要這樣罵我？不看好我沒關係，但用『花瓶』、『膚淺的藝人』、甚至『小網紅董事長』這種字眼來嘲諷，真的很難聽。」

賈永婕認為難道董事長不能長得漂亮又有流量、不能用不一樣的方式去做事嗎？她更痛批酸民公開罵人的行為根本不是在評論，只是沒水準又無禮的舉動，希望酸民自己反省，並強調：「這個時代需要的是——能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人，勇者無懼！」

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲賈永婕強調自己不是花瓶，而是地表最high董事長。（圖／記者鍾怡婷攝）
艾力克斯霍諾德挑戰徒手爬台北101　Netflix將全程直播

經過攀爬101的試煉後，賈永婕也封自己是「地表最high董事長、地表最強網紅董事長」，而其實她這麼做的目的，主要是想宣傳Netflix即將推出的直播節目《赤手獨攀台北101：直播》。美國傳奇極限運動攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在1月24日挑戰在沒有安全繩索的情況下，徒手攀登高度約508公尺的台北101外牆，受到世界各國的矚目。

▲Netflix釋出《赤手獨攀台北101：直播》預告，宣布自由攀岩家艾力克斯霍諾德將於台灣時間1月24日（六）上午9時直播挑戰攀爬101，讓全球觀眾即時見證極限挑戰。（圖／Netflix提供）
▲Netflix日前釋出《赤手獨攀台北101：直播》預告，宣布自由攀岩家艾力克斯霍諾德將於台灣時間1月24日上午9時直播挑戰攀爬101。（圖／Netflix提供）
資料來源：賈永婕臉書


