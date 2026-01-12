台北101名牌鞋Onitsuka Tiger鬼塚虎專賣店爆出櫃姐歧視越南移工的爭議，對此，101董事長賈永婕昨（11）日第一時間回應，會去了解情況。今日賈永婕親自巡視櫃位後，再度發聲，表示鬼塚虎也是她的愛牌，「好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們」。賈永婕也感謝網友提醒她櫃姐的銷售態度有問題，「讓我們可以誠實面對、認真檢討，未來也會更嚴格要求服務品質。」
賈永婕再度發聲 回應鬼塚虎疑歧視移工事件
賈永婕今日下午在臉書發文，再度回應鬼塚虎疑似歧視外籍移工買不起鞋子的爭議事件，她先從自己的消費模式帶入，表示再好看的衣服，如果超出自己的預算，那她也不會考慮購買；逛街時也經常跟櫃姐說她需要再思考一下，「也因為這樣，我看過很多服務人員的臉色，但同時，我也交到很多專櫃的好朋友。」
賈永婕直言，「這次鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可。」她謝謝網友們願意告訴自己101有這種情況發生，讓他們可以做出檢討改進。
賈永婕喊話大家繼續支持品牌：一起來監督他們
賈永婕也歡迎大家多多光顧101，「不一定要買東西，來走走、來玩玩都好。有任何問題，都可以寫到我們的客服信箱，我們一定會認真處理！」最後，賈永婕也不忘表示自己有親自去櫃上巡視了，「鬼塚虎是我的愛牌，好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們。我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了！」
賈永婕還隔空對涉事店員喊話，「那位Sales妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」據悉，鬼塚虎接獲通報後，已經找到將涉事店員暫時停職，並發聲明強調，「本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。」
鬼塚虎爆歧視移工爭議 來龍去脈一次看
而這起事件的起因，源於網友在Threads上的爆料，一名網友昨日發文，標記鬼塚虎的官方帳號，表示她認識的一名越南移工妹妹去逛鬼塚虎時，遭到店員的漠視，甚至還對她說：「那很貴」，疑似在酸移工買不起鞋，這情況讓原PO質疑，「真的覺得不可思議，2026年還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」
賈永婕當時用自己的帳號，火速在Threads上回應該篇貼文：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，快速做出應對，讓不少粉絲大讚她的處理方式很有效率。
資料來源：鬼塚虎、Threads、賈永婕臉書
