Netflix在本週末即將迎來一場震撼全球的體育盛事，傳奇攀岩家Alex Honnold將挑戰徒手攀登台北101大樓。官方近日釋出直播連線陣容也星光熠熠，其中來賓之一Emily Harrington也超猛，她是五屆全美攀岩冠軍，也是史上首位在24小時內自由攀登優勝美地酋長岩金門路線的女性，實力與Alex同樣屬於神級人物，將和觀眾一起見證歷史。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Emily Harringoton (圖／Credit: @jessglassberg/Red Bull Studios)
▲Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101的直播來賓，包括神級女攀岩家Emily Harrington（如圖），她是首位24小時內自由攀登酋長岩金門路線的女性、5屆全美冠軍，實力與Alex不相上下，將與觀眾一同見證這場極限歷史。 (圖／Credit: @jessglassberg/Red Bull Studios)
全美冠軍加持　Emily實力驚人

根據Netflix公布的官方資料，Emily Harrington是世界上獲獎最多的攀岩者之一。她曾五度拿下全美運動攀登冠軍、兩度北美冠軍，攀岩實力備受國際肯定。除了競技攀岩，她的高山探險履歷也相當驚人，成功登頂過聖母峰，也曾在世界第六高峰卓奧友峰（Cho Oyu），創下兩週內往返的速攀紀錄，並完成滑雪下撤的壯舉。

首位女性紀錄創造者　24小時攻克酋長岩

Emily最為人津津樂道的成就，發生在攀岩聖地優勝美地。她曾以6天時間自由攀登酋長岩，隨後更挑戰極限，成為史上第一位在24小時內，以自由攀登方式完成酋長岩困難度極高的「金門」（Golden Gate）路線的女性。這段挑戰過程也被拍攝成紀錄片《Girl Climber》

名嘴與網紅助陣　豪華轉播陣容曝光

除了有Emily坐鎮講評，這次Netflix的直播團隊還包括前ESPN當家體育主播Elle Duncan擔任首席主持人，擁有超過6800萬訂閱、前NASA工程師轉型的科普YouTuber的Mark Rober也將參與其中。加上WWE巨星Seth Rollins的加入，讓這場Alex Honnold挑戰台北101的直播秀，成為結合極限運動、科學與娛樂的年度大秀。

《赤手獨攀台北101：直播》資訊

Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）

內容：全球頂尖徒手攀登高手Alex Honnold，直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。

製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）

節目統籌兼執行製作：Al Berman

執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck

導演：Joe DeMaio

觀看直播：Netflix
 


看更多相關新聞

獨家直擊／Alex試爬台北101了！非0裝備掛繩畫面曝光　路人看傻眼

美國攀岩傳奇霍諾德24日徒手爬台北101！轉播平台、人物介紹一覽

霍諾德挑戰爬101倒數！練習畫面傻眼 背景起底：把死神壓地上打

更多「攀登101」相關新聞。

相關新聞

阿湯哥出《任務》想爬台北101被打槍！改攀杜拜哈里發塔票房翻紅

賈永婕登頂101！不只是抗疫女神　細數她成為瘋子董座的狂人之舉

賈永婕爬101摸避雷針被罵瘋子！婆婆秒打給她　要求1件事粉絲笑瘋

賈永婕直球對決！點名周玉蔻是她頭號酸民　爬完101霸氣發文反擊