Netflix在本週末即將迎來一場震撼全球的體育盛事，傳奇攀岩家Alex Honnold將挑戰徒手攀登台北101大樓。官方近日釋出直播連線陣容也星光熠熠，其中來賓之一Emily Harrington也超猛，她是五屆全美攀岩冠軍，也是史上首位在24小時內自由攀登優勝美地酋長岩金門路線的女性，實力與Alex同樣屬於神級人物，將和觀眾一起見證歷史。
全美冠軍加持 Emily實力驚人
根據Netflix公布的官方資料，Emily Harrington是世界上獲獎最多的攀岩者之一。她曾五度拿下全美運動攀登冠軍、兩度北美冠軍，攀岩實力備受國際肯定。除了競技攀岩，她的高山探險履歷也相當驚人，成功登頂過聖母峰，也曾在世界第六高峰卓奧友峰（Cho Oyu），創下兩週內往返的速攀紀錄，並完成滑雪下撤的壯舉。
首位女性紀錄創造者 24小時攻克酋長岩
Emily最為人津津樂道的成就，發生在攀岩聖地優勝美地。她曾以6天時間自由攀登酋長岩，隨後更挑戰極限，成為史上第一位在24小時內，以自由攀登方式完成酋長岩困難度極高的「金門」（Golden Gate）路線的女性。這段挑戰過程也被拍攝成紀錄片《Girl Climber》。
名嘴與網紅助陣 豪華轉播陣容曝光
除了有Emily坐鎮講評，這次Netflix的直播團隊還包括前ESPN當家體育主播Elle Duncan擔任首席主持人，擁有超過6800萬訂閱、前NASA工程師轉型的科普YouTuber的Mark Rober也將參與其中。加上WWE巨星Seth Rollins的加入，讓這場Alex Honnold挑戰台北101的直播秀，成為結合極限運動、科學與娛樂的年度大秀。
《赤手獨攀台北101：直播》資訊
Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（
1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）
內容：全球頂尖徒手攀登高手Alex Honnold，直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。
製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）
節目統籌兼執行製作：Al Berman
執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck
導演：Joe DeMaio
觀看直播：Netflix
