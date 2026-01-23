我是廣告 請繼續往下閱讀

三商今（23）日董事會決議通過，宣布斥資1.25億元取得來來超商(股)公司100%股權及相關智慧財產權之買賣契約。三商家購表示，透過整合雙方既有通路資源與營運基礎，進一步強化整體服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準。三商家購旗下有美廉社、三友藥妝與心檏市集等多通路。為強化競爭力、擴大零售經營規模，此次啟動收購案，於超商版圖再下一城，也無疑在產業界拋下一枚震撼彈。三商家購指出，本次交易完成後，將依法向主管機關提出相關申報，並配合辦理後續作業及過戶程序。未來雙方將維持既有品牌、通路定位與營運模式，採各自獨立經營方式，以確保服務延續性與營運穩定性，並透過資源互補，為消費者提供更多元且完善的商品與服務。三商家購表示，本次收購係基於強化競爭力與擴大零售經營規模的長期策略考量，以現金1.25億元取得來來超商（OK超商）100%股權及相關智慧財產權，資金來源為自有資金。經會計師依收益法與可類比公司法評估，收購價格落於合理區間，長期而言對公司每股淨值及每股盈餘具正面助益。併購完成後，未涉及營運模式變更，將透過營運策略整合發揮通路綜效。媒體報導，三商家購總經理邱光隆指出，看到台灣零售產業結構變化，不論是超市或便利商店，真正影響消費者決策的只剩「距離」這一件事。在便利商店密度極高、差異不斷縮小的情況下，這種以距離為核心的競爭模式，也直接衝擊零售通路，此次收購，也不禁讓外界聯想是否正在向縮短「距離」的戰略核心邁進。