總統賴清德日前宣布啟動為期8年的國防特別預算，總規模上看新台幣1.25兆元，行政院也將特別條例送立院審議，不過卻遭到藍白8度封殺；《紐約時報》21日報導稱，華府可能因此加大對台灣在野陣營的施壓，引發政壇高度關注。對此，前立委蔡正元狠酸，總統賴清德猶如「小澤倫斯基」，並點出避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，而不是買多少軍火。蔡正元表示，台灣有一個小澤倫斯基，以為不斷地買軍火，就可以提高俄羅斯進攻的成本，小澤倫斯基沒有想到，越多的軍火，迎來的不是勝利與和平，而是更多的廢墟；小澤倫斯基想不通ㄧ個道理，避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，不是買多少軍火。「軍火有助於避免戰爭，只有在雙方體量差不多才有用。」蔡正元直言，但是2022年，俄羅斯的GDP有1.7兆美元，烏克蘭的GDP只有2千億美元，俄羅斯是烏克蘭的8.5倍，這個倍數注定不管北約援烏多少錢，小澤倫斯基買再多的軍火，烏克蘭都必定變成戰敗的廢墟。蔡正元提到，1980年中國大陸的GDP有1911億美元，台灣的GDP有423億美元，中國大陸是台灣的4.5倍，當年台灣就得放棄已經控制了30年的海峽；2025年中國大陸的GDP有20.2兆美元，台灣的GDP只有8850億美元，中國大陸是台灣的22.8倍，不論台灣花多少%的GDP買軍火都沒用，既無法提高中國大陸進攻台灣的成本，也無法驅離繞行台灣島的軍機和軍艦，更別夢想台灣能打贏海峽戰爭，戰爭下的台灣注定是一團廢墟。最後，蔡正元更嘲諷，小澤倫斯基剩下的白日夢，只有幻想渡海登陸的戰爭有多麼困難，美軍和日軍能有多厲害的援助，買美國軍火會多麼有用，吹一堆軍火商的廣告詞，而從來不去思考如何處理爆發戰爭的政治原因。他強調，小澤倫斯基買再多軍火都沒有用，因為搞這種沒有用的武裝台獨，還能混的原因只有一個，那就是坐在北京城的人是漢文帝，如果那個人是漢武帝，小澤倫斯基早就沒命了。