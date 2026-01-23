我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，並承諾推動對美投資，包括2500億美元企業自主投資、2500億美元政府信用保證。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今（23）日表示，在台美關稅談判結果出爐後，台商更希望了解台灣在世界產業供應鏈上有哪些優勢與機會，政府又可以提供哪些協助。海基會舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，會中通過前立法院長蘇嘉全接任海基會新任董事長。海基會隨後舉行兩週一次例行記者會，羅文嘉表示，台商春節聯誼活動今年暫定於2月24日舉辦，除了新年團拜圍爐之外，這次也希望安排讓台商對台灣有更多認識，由政府各部會將經貿、社會資訊與台商分享。針對台美關稅底定，羅文嘉表示，雖然沒有收到台商正式的陳情，但是他們私下了解，很多在中國大陸的台商朋友對於台美關稅底定後，未來台美經貿，以及台灣在整個世界產業供應鏈上扮演的角色，有哪些優勢與機會、政府可以提供哪些協助，希望能夠得到更多資訊，確實收到不少台商朋友詢問希望得到更多資訊。羅文嘉說，自去（2025）年美國總統川普（Donald Trump）提出對等關稅後，各國已逐漸認知到台灣模式，等於是一個新時代與里程碑，而台灣的商人向來是非常靈活而有韌性，海基會今年的工作重點即是協助在中國的台商，讓他們理解所關心的議題。