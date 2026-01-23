我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格不斷創新高，渣打銀行今（23）日預期，未來12個月將呈現「震盪趨弱」格局，美元指數下探96關卡，日圓則具備反彈動能，日圓兌美元將邁向147，而黃金仍是重要避險資產，預期未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。渣打銀行首席投資辦公室（CIO）發布2026年全球市場投資展望指出，受惠於人工智慧（AI）持續發展、主要經濟體財政與貨幣政策偏向寬鬆、持續軟著陸，以及部分貿易緊張局勢趨緩，風險資產於今年初仍具支撐。然而，在資產價格上行的同時，市場分化與評價風險亦逐步浮現。渣打CIO建議投資人於新的一年採取更重視分散與風險管理的投資策略，透過跨資產、跨市場配置，以因應潛在波動。渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲。不過，從隱含槓桿水準、投資規模相對於整體經濟的比重，以及企業獲利能力來看，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異。整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性。另外，美國經濟將實現軟著陸，隨著通膨穩步朝2%目標靠攏，聯準會（Fed）將可能採取預防性降息空間，渣打預估2026年底前聯邦基金利率將累計調降75個基點（bps）至3%水準。此舉除有助於緩解企業融資壓力，更可望為市場注入資金活水，推動消費與投資動能重回長期成長軌道。在股票市場方面，布思哲表示，隨著AI相關投資持續推動企業盈餘成長，全球股票於今年初仍具支撐，因此維持對全球股市的偏多看法。然而，考量部分市場評價已偏高，未來表現分化可能加劇，投資人應避免過度集中於單一市場或題材，並逐步提高跨區域與風格的分散配置，以降低修正風險。渣打在亞洲區域相對看好中印表現，其中，中國大陸市場以政策支持為核心動能，建議採取「雙軌策略」，審慎評估佈局高股息國企以求穩健，並鎖定具評價修復潛力的境外科技股掌握反彈。印度市場則可望受惠於評價修正與結構性改革，強勁內需將持續吸引外資回流，具備長線成長動能。布思哲預期，美元在今年可能延續偏弱趨勢，美元未來12個月將呈現「震盪趨弱」格局，美元指數目標價下探96關卡，將有助於非美元資產表現。2025年以來長期低估的日圓則具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來12個月將邁向 147。在防禦性資產方面，渣打認為，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來12個月有機會挑戰每盎司 5,350 美元。不過，渣打也強調，進入2026年，投資人應特別留意「風險漂移」現象，避免在市場表現良好時，無意間提高投資組合風險。透過定期檢視資產配置、維持紀律式的分散投資策略，並為不同市場情境預作準備，將有助於在波動加劇的環境中，建立更具韌性的投資組合。在收益型資產方面，渣打持續看好新興市場債券的相對吸引力，不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備較成熟市場債券更具吸引力的殖利率水準，並有助於在聯準會主導的投資環境中分散投資組合風險。相較之下，成熟市場債券的報酬空間可能相對有限，配置價值略顯不足。