農曆春節的腳步近了！但在過年前，絕對不能錯過這天「轉運日」。2026臘八節日期落在國曆1月26日（農曆十二月初八），這天不只是祭祀祖先的日子，更是除穢氣、招財運的關鍵時刻。想知道這天有哪些臘八節習俗禁忌要遵守？為什麼要吃臘八粥才能開運？本篇懶人包為你整理最完整的習俗攻略與3招開運秘訣，讓你一路旺到明年！
佛陀成道日！揭密臘八節由來與意義
許多人聽過臘八節，卻不清楚其背後含義。臘八節由來源自佛教文化，相傳是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行悟道、體悟生死輪迴的「成道之日」。古人會在「臘月」這天獵取禽獸祭祀祖先與神明，祈求來年豐收；隨著佛教傳入，這天逐漸演變成紀念佛陀與祭祖並重的節日，也是春節前最後一次向神明與祖先祈福的重要時機。
為什麼要吃臘八粥？食材寓意全解析
說到臘八，絕對少不了那碗熱騰騰的臘八粥！但你知道為什麼要吃臘八粥嗎？除了紀念佛陀修行的苦難，更象徵著「圓滿」與「豐收」。
今年推薦大家嘗試「四神臘八粥」，結合紅豆（招財）、花生（長壽）、紅棗（平安）與糯米（團圓），再加上蓮子、芡實、山藥、茯苓這四味溫補藥材。不僅能暖胃養生，更寓意將整年的好運「濃縮」進肚子裡，為新年打下健康的基礎。
避雷必看！臘八節習俗禁忌千萬別犯
想要好運到，除了做對的事，更要避開地雷！以下3大臘八節習俗禁忌寧可信其有：
• 不宜回娘家：傳統觀念認為這天回娘家會影響娘家運勢，建議改以電話問候表達心意。
• 不宜搬家動土：臘月正值寒冬，眾神歸位，動土容易驚擾神靈，且天冷也不利施工。
• 不宜爭吵：臘八節講究和氣致祥，這天應多說好話、多行善事，為新的一年累積福氣。
臘八節開運3絕招：吃對粥運勢旺到炸
想讓財運翻倍？專家建議把握這3招臘八節開運法，讓你年前運勢先衝一波：
• 吃臘八粥：這是最簡單也最重要的儀式，象徵五穀豐登、身體健康，身體好運勢自然開。
• 祭祀祖先：這天是向祖先報告「春節快到了」的好日子，祈求庇佑後代平安順遂。
• 大掃除除穢：過了臘八就是年，這天開始可以進行年前大掃除，將家中的廢物與晦氣一掃而空，騰出空間來迎接新年的祥瑞之氣。
把握這天，喝碗暖粥、打掃家裡，用最簡單的方式為2026年開啟好兆頭！
資料來源：全國宗教資訊網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人聽過臘八節，卻不清楚其背後含義。臘八節由來源自佛教文化，相傳是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行悟道、體悟生死輪迴的「成道之日」。古人會在「臘月」這天獵取禽獸祭祀祖先與神明，祈求來年豐收；隨著佛教傳入，這天逐漸演變成紀念佛陀與祭祖並重的節日，也是春節前最後一次向神明與祖先祈福的重要時機。
說到臘八，絕對少不了那碗熱騰騰的臘八粥！但你知道為什麼要吃臘八粥嗎？除了紀念佛陀修行的苦難，更象徵著「圓滿」與「豐收」。
今年推薦大家嘗試「四神臘八粥」，結合紅豆（招財）、花生（長壽）、紅棗（平安）與糯米（團圓），再加上蓮子、芡實、山藥、茯苓這四味溫補藥材。不僅能暖胃養生，更寓意將整年的好運「濃縮」進肚子裡，為新年打下健康的基礎。
想要好運到，除了做對的事，更要避開地雷！以下3大臘八節習俗禁忌寧可信其有：
• 不宜回娘家：傳統觀念認為這天回娘家會影響娘家運勢，建議改以電話問候表達心意。
• 不宜搬家動土：臘月正值寒冬，眾神歸位，動土容易驚擾神靈，且天冷也不利施工。
• 不宜爭吵：臘八節講究和氣致祥，這天應多說好話、多行善事，為新的一年累積福氣。
想讓財運翻倍？專家建議把握這3招臘八節開運法，讓你年前運勢先衝一波：
• 吃臘八粥：這是最簡單也最重要的儀式，象徵五穀豐登、身體健康，身體好運勢自然開。
• 祭祀祖先：這天是向祖先報告「春節快到了」的好日子，祈求庇佑後代平安順遂。
• 大掃除除穢：過了臘八就是年，這天開始可以進行年前大掃除，將家中的廢物與晦氣一掃而空，騰出空間來迎接新年的祥瑞之氣。
把握這天，喝碗暖粥、打掃家裡，用最簡單的方式為2026年開啟好兆頭！
資料來源：全國宗教資訊網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。