我是廣告 請繼續往下閱讀

對於目前身陷低潮的紐奧良鵜鶘後衛普爾（Jordan Poole）來說，原本應該是參加一場輕鬆的休假日志工活動，沒想到卻演變成一場「傷口灑鹽」的尷尬大會。一位天真的小球迷在問答環節中，竟當眾詢問他關於當年被前隊友格林（Draymond Green）揮拳的感受，讓普爾只能苦笑回應：「這很艱難，兄弟。」本季轉戰鵜鶘的Poole，利用休兵日與年輕球迷互動，分享NBA的生活點滴。起初氣氛相當融洽，當被問及在金州勇士時期最喜歡的隊友是誰時，Poole點名了目前也轉戰鵜鶘的盧尼（Kevon Looney），以及「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和威金斯（Andrew Wiggins）。名單中很明顯少了一個人，那就是當年給他一記重拳的Draymond Green。然而，現場一位沒入鏡的小朋友顯然沒打算放過這段往事。根據社群平台《NBA Centel》流出的影片，這名孩子直接拋出犀利提問：「當你的臉接了Draymond Green那一拳時，感覺怎麼樣？」面對這突如其來的「靈魂拷問」，Poole當場顯得相當無奈，影片中他僅簡短回應：「這很艱難，兄弟。」隨後畫面便中斷，留下了滿場的尷尬與網路上的熱烈討論。回顧2022年那記驚天動地的揮拳，無疑是Poole職業生涯的最大轉捩點。在此之前，他是被視為能分擔Curry進攻重任的明日之星；但在此之後，他的生涯急轉直下，先是被交易到華盛頓巫師，本季又輾轉來到鵜鶘。目前Poole正經歷生涯最慘澹的一個賽季。他本季主要擔任替補，場均得分不到15分，投籃命中率更低於38％。更慘的是，他所屬的鵜鶘隊目前僅拿下10勝，在西區排名墊底。