太空旅行已成不少國外富豪的新奇體驗，中國航天公司「穿越者」近日公布首艘商業載人飛船的全尺寸試驗艙，預計2028年前後實現亞軌道載人首飛，首批20餘名太空遊客名單包括演員黃景瑜、機器人及科技公司CEO等，門票約人民幣300萬元（約新台幣1358萬元）。綜合中國媒體報導，北京「穿越者」航天科技22日首度公開中國首艘商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」的全尺寸試驗艙，這也是中國國內首個可以重複使用的商業載人飛船。團隊表示，目前已經預定了3艘船，合計約20餘位太空旅客，預計在2028年前後實現亞軌道載人首飛。穿越者此前已經開啟船票預售，每張人民幣300萬元（約新台幣1359萬），預付10%可以鎖定名額，目前已經有學界、商業、航天界、藝術界、娛樂及網紅界等領域，十多位付費太空遊客，首批船票已經全數售罄。「穿越者」22日也宣布，中國男藝人黃景瑜成為009號太空遊客，智元機器人CMO邱恆2023年就已自費購買首張船票，成為「中國001號商業航太員」，其餘乘客也包括中國工程院院士李立浧、戶外用品品牌「探路者」牌創始人王靜、啟賦資本董事長傅哲寬、當代藝術家岳路平、華僑企業家洪少淮，以及眾勤機器人的「PM01小擎」。目前國際公認地球大氣層與太空的邊界是100公里，俗稱為「卡門線」，穿過了卡門線，就意味著進入了太空。中國除穿越者外，中科宇航、深藍航天等公司也已經佈局太空旅遊產業，後兩者都是佈局亞軌道飛行，在100公里左右或100公里以下的太空邊緣進行的飛行。深藍航天也曾以人民幣100萬元，在淘寶直播間售出2張船票，宣傳將進行2分鐘的亞軌道飛行，經歷不低於5分鐘的失重環境。國外已有多家公司有商業亞軌道載人飛行先例，美國藍色起源在2021年首次完成載人太空試飛，已累計92人次（共86名乘客）；英國維珍銀河也在2023年完成首次搭載普通遊客的亞軌道飛行，最新飛行器預計2026年中下旬投入，每年載客量750人，總費用60萬美元。SpaceX則是唯一能讓普通人進入軌道級飛行並停留數天的商業航天公司。