▲OK超商併購案仍在審查中，目前會先按照現有營運狀況經營「不會更名」。（圖／Google評價）

▲美廉社全面導入電子價卡，電子紙看板也會陸續設置於門市，可讓供應商做即時內容推播，強化商品曝光度與銷售連動效果。（圖／三商家購提供）

今（23）日三商家購拋出震撼消息，將以新台幣1.25億元取得OK超商100%股權。外界關注，是否會像大潤發、家樂福易主後更名，美廉社表示，。不過，未來OK超商有機會跟進美廉社腳步，引進「電子價卡」，以節省人力並確保標價精準。OK超商方面則強調，「依照三商家公告為主，OKmart一切服務營運不變」。三商家購聲明指出，本次計畫以新台幣1億2500 萬元取得來來超商全數股權。未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營，確保服務延續性與穩定性，提供消費者更多元的商品及服務。業者則向記者近一步說明，併購仍在審查中，目前會先按照現有營運狀況經營「不會更名」。未來併購後通過後，是否會有改名計畫、是否有機會重新復活蝦皮寄取件，；OK超商則表示「依照三商家的公告為主，OKmart 一切服務營運不變」。據了解，本次交易三商家購將取得，若無特殊計劃，可延用原名，營運暫定維持兩個零售通路分別獨立經營，也就是超商與超市。是否整合通路或服務，仍待官方近一步規劃與說明。此外，美廉社近期宣布，全台813家門市全面導入「電子價卡」，打造智慧零售體驗。未來三商家購旗下品牌，包括心樸市集等，都將陸續導入電子價卡系統。若OK超商加入，也有望率先在超商業界啟用電子價卡服務。美廉社同時透露，目前全台門市數為813家，2025年展店目標為900家。可見，併購OK超商的同時，美廉社展店版圖仍持續擴張，一年內計畫再開87家門市。