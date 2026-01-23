我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌日前在國防會議中「外帶」機密資料離場，爭議持續延燒。民進黨立院黨團先前已揭露，黃國昌曾有42秒處於監視器拍攝死角；民進黨立委王義川今（23）日再調閱監視畫面，發現黃國昌另有22秒消失在1、2樓梯間，身邊還有3名助理陪同，疑點再度升高。對此，時事評論員溫朗東呼籲，檢調最好調閱前幾天的監視器畫面來看，犯罪計畫實施前都會先去場勘。溫朗東今（23）日在政論節目《頭家來開講》中指出，黃國昌事發當下有3個助理在旁邊，若他們的手機也都是準備好的狀態下，以現在的科技來說，要快速拍個50頁、100頁不是問題。溫朗東形容，依照黃國昌過去的個性，若是被誤會，一定氣得急跳腳直呼：「你們不要再政治抹黑我！」但這回卻顯得有點心虛。溫朗東也呼籲，檢調不只要調當天的監視器畫面，應該要連前幾天的都一併查看，照理來講，這種犯罪計畫會場勘，看他的助理有沒有事前出現在樓梯間，這件事情外界到現在都還不知道，甚至也不必等檢調出手，綠營立委現階段就可以去調閱釐清了。此外，行政院秘書長張惇涵今日率中選會委員被提名人赴立院拜會，送交完整書面報告時，還不忘語帶諷刺地說：「這是真的報告，不是密件，可以帶出去看。」當場讓黃國昌神情尷尬，卻又未多作回應。溫朗東也直言，黃國昌這樣的反應，很不像他的個性，不禁質疑：「他是不是心虛？」