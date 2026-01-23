我是廣告 請繼續往下閱讀

美廉社母公司1.25億收購OK！三商家購：營運模式不變

▲OK超商以1.25億元被三商家購併購，官方強調併購完成後，營運模式不變。（圖／OK提供）

美廉社經營策略太成功！一票網友讚爆：振奮人心、多開幾家

▲美廉社因販售的酒類眾多，加上價格便宜，成為最大優勢之一，經常被消費者笑稱是「酒廉社」。（圖／記者陳雅雲攝）

美廉社母公司三商家購今（23）日拋震撼彈，宣布將以新台幣1.25億元收購來來超商（OK Mart）100％股權及相關智慧財產權。交易完成後，雙方將維持雙品牌並行、各自獨立營運的模式，不進行品牌整併，持續深化零售通路布局。消息曝光後，立即引發外界熱議，因美廉社深耕社區通路形象鮮明，不少網友讚聲連連，對於這筆交易相當看好，或許能讓OK在超商版圖中脫穎而出，「終於！大霧中出現光之裂縫」。三商家購說明，此次併購是基於提升整體競爭力與擴大零售經營規模的中長期策略考量，交易金額為現金1.25億元，資金來源為公司自有資金。經會計師以收益法與可類比公司法進行評估後，確認收購價格落在合理區間，預期長期將有助於公司每股淨值與每股盈餘表現。併購完成後，營運模式不變，將透過策略整合發揮通路綜效。三商家購進一步指出，交易完成後將依法向主管機關辦理相關申報與過戶程序。未來雙方仍會維持原有品牌定位、通路特色與營運方式，確保消費者服務不中斷，並藉由資源互補，提供更完整、多元的商品選擇與消費體驗。由於美廉社過去在社區鄰里的經營策略相當成功，多數網友對於此消息都感到相當興奮，「酒廉社加油，多開幾家」、「讚欸！OK真的不會想進去」、「支持美廉社」、「終於多一家可以去了」、「振奮人心」、「終於！大霧中出現光之裂縫」、「喔喔！美廉社的通路要打開了嗎」、「美廉社好猛」。《NOWNEWS》記者家門對面就開了一間美廉社，比起附近的7-11、全家，反而更常去美廉社光顧，原因是美廉社幾乎等於一間小型全聯，不僅有賣水果、生鮮食材，且經常有特價商品出清，茶葉蛋、咖啡便宜又好吃，酒類也價格低廉又多樣化、很少踩雷，對於小資族來說完全是一大福音。三商家購目前旗下通路除美廉社外，還包括三友藥妝、心檏市集、寵物好事等。總經理邱光隆指出，觀察台灣零售產業結構變化後發現，無論是超市或便利商店，真正左右消費者選擇的關鍵只剩「距離」。不少人推測，三商家購此次收購OK Mart，或許是想打進超商版圖，透過向縮短「距離」直接衝擊零售通路，讓整體零售版圖再度擴張。