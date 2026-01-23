我是廣告 請繼續往下閱讀

巴基斯坦第一大城喀拉蚩市中心一座購物商場，17日晚間發生大火，火勢狂燒36小時才撲滅，巴基斯坦當局最新表示，火災造成67人死亡且有77人仍然失蹤，不過，經過7天的搜尋和救援後，搜救行動將在今（23）日告一段落，之後重點將轉往查明火災原因以及對相關人士究責。綜合外媒報導，這起大火發生於上週六晚間，地點位於密集的商業區域古爾廣場購物中心（Gul Plaza），由於購物中心為多層建築，共有1200家商店，包括服飾、電器、餐廳等等，大量易燃物品的存在加劇了火勢的迅速蔓延和猛烈程度，複雜的店面結構也加劇了搜救行動的困難程度，且大火造成商場大樓40％建築倒塌，也使得確認現場狀況相當困難。當局表示，目前確認死亡人數已上升至67人，另有77人仍然失踪。67位死者的屍體都已完成屍檢，其中有16人身分已經確認，剩餘死者則仍待後續釐清。搜救行動將在23日告一段落，喀拉蚩是信德省首府，信德省省長泰索里（Kamran Tessori）表示，將對這場火災展開司法調查，並強調「應立即查明並懲罰肇事者」。古爾廣場市場協會表示，這場大火摧毀了廣場所有商店，財物損失估計高達5360萬美元。起火原因目前仍在調查中，警方初步懷疑是由於一家商店的電路短路引起，但尚未確認。喀拉蚩過去曾多次發生致命火災，防火安全標準低落、監管執法不力、違章建築眾多都被認為是火災事故頻傳的原因。