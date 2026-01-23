我是廣告 請繼續往下閱讀

▲OK超商、美廉社皆非超商、超市最大龍頭，且雙方開店商圈皆非以蛋黃區為主，代表消費者跟會員輪廓可能重疊度高。（圖／OK提供okmart.com.tw）

▲網購平台自建寄取件之據點量與市佔率快速攀升，大量電商包裹已由平台自有體系吸收。（圖／記者鍾怡婷攝）

三商家購今（23）日宣布將以新台幣1.25億元取得OK超商100%股權。未來雙線發展超商、超市一口氣零售版圖大擴張是否準備要起飛？零售業人士卻表示，OK超商分手蝦皮後，EC（電子商務 ）貨量減少，加上多數門市已偏老舊，前幾年為了發展寄取件服務，更拆除大量貨架，店內實際殘值不高，加上鮮食版圖重振機會有限、消費客群與美廉社高度重疊，四大難關成未來三商家購須面臨的挑戰，專家更直言經營便利商店角度來看，三商跳進來，恐怕是吃力不討好。零售業人士指出，美廉社併購OK超商的未來發展仍不明朗。以過往便利商店重要營收來源來看，電子商務（EC）各家均受蝦皮影響呈現衰退，而OK超商與蝦皮分手後，即便美廉社合併OK超商的EC貨量，也不會帶來明顯成長。在鮮食差異化部份，4大超商雖然競爭激烈，但相較之下，OK超商確實對超商鮮食版圖較不積極，除非三商餐飲事業未來能結合OK超商，否則鮮食版圖重振的機會有限。在會員數據上，OK超商、美廉社皆非超商、超市最大龍頭，且雙方開店商圈皆非以蛋黃區為主，代表消費者跟會員輪廓可能重疊度高，未來在拓展會員或提升消費頻次上可能受限。值得注意的是，OK超商多數門市已偏老舊，先前為了吃下蝦皮物流，更拆除大量貨架，店內實際殘值不高。同時台灣便利商店競爭激烈，從經營角度來看，三商跳進來發展超商可說是「吃力不討好」。不過併購策略也可能是想藉由OK超商既有門市立地，拓展自家超市版圖。去年底蝦皮購物、OK超商宣布將自2026年1月1日起「停止包裹服務」，也就是説OK超商當時也出面表示，「近年台灣消費市場快速變化。據多家媒體報導，網購平台自建寄取件之據點量與市佔率快速攀升，大量電商包裹已由平台自有體系吸收，並能滿足多數消費者的包裹寄取需求。。因此，與合作夥伴在雙方共識下，於合作合約期滿後，停止蝦皮平台之「境內包裹」物流合作。其他電商平台之 OKmart 包裹寄取服務將正常提供。」並且強調調整後，OKmart 將更聚焦於商品力、鮮食補給、OKCAFE 與生活補貨等核心服務，持續提升門市營運效率與整體顧客體驗。三商家購聲明指出，本次計畫以新台幣1億2500 萬元取得來來超商全數股權。未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營，確保服務延續性與穩定性，提供消費者更多元的商品及服務。