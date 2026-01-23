親中女星劉樂妍2016年搬去中國發展後，靠直播帶貨維生，近日她前往一家羊肉工廠做宣傳，還自嘲是在「賣肉還債」。但其實劉樂妍並未破產，她先前就曾曬出自己目前居住的房子，在寧夏回族自治區的銀川市，是3房2廳2衛浴的格局。劉樂妍因此自豪自己的居住環境和生活水平，還反過來攻擊台北人：「其實台北市的人住的房子大部分都跟鳥籠一樣」，再度引發台灣網友罵聲。
劉樂妍自嘲賣肉還債 羊肉場工作畫面曝光
劉樂妍20日在微博發文，分享自己在羊肉廠宣傳的照片，只見她穿上標準防護服，表示自己在寧夏鹽池「賣肉還債」，以此為噱頭吸引網友點閱。不過其實劉樂妍並未破產，17日時她才發文，表示有朋友關心她住在河北是不是沒有暖氣吹，「你還好嗎？新聞說你生病了，河北沒有暖氣是怎麼回事？」
劉樂妍解釋那些都是抹黑造謠，她還開直播給朋友看她目前住的房子，不是在河北而是在銀川市，並自豪地炫耀，「這是我們銀川的101大樓，看見沒有？銀川地標建築物就在我家旁邊，這個地方叫閱海灣中央商務區，一梯一戶，三房兩廳兩廁所」。
劉樂妍炫耀住中國大房子 反嗆台北人住在鳥籠
劉樂妍也強調自己在中國住得很開心，還反過來開酸台灣地狹人稠，「其實台北市的人住的房子大部分都跟鳥籠一樣，因為台北市房價太貴了，我現在在銀川住的地方有大片的落地窗，開放式廚房。兩個大廁所，銀川101的外面，這對台灣人來說，簡直了」。
此外，劉樂妍也駁斥自己生病在河北坐地鐵的說法，她說她目前很健康，名下還有2輛車甚至有請司機，根本想不起來自己多久沒搭地鐵，可見她非常滿意目前的生活。台灣網友見狀也紛紛要她在中國好好待著，千萬別回台灣。
照片來源：劉樂妍微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉樂妍20日在微博發文，分享自己在羊肉廠宣傳的照片，只見她穿上標準防護服，表示自己在寧夏鹽池「賣肉還債」，以此為噱頭吸引網友點閱。不過其實劉樂妍並未破產，17日時她才發文，表示有朋友關心她住在河北是不是沒有暖氣吹，「你還好嗎？新聞說你生病了，河北沒有暖氣是怎麼回事？」
劉樂妍解釋那些都是抹黑造謠，她還開直播給朋友看她目前住的房子，不是在河北而是在銀川市，並自豪地炫耀，「這是我們銀川的101大樓，看見沒有？銀川地標建築物就在我家旁邊，這個地方叫閱海灣中央商務區，一梯一戶，三房兩廳兩廁所」。
劉樂妍也強調自己在中國住得很開心，還反過來開酸台灣地狹人稠，「其實台北市的人住的房子大部分都跟鳥籠一樣，因為台北市房價太貴了，我現在在銀川住的地方有大片的落地窗，開放式廚房。兩個大廁所，銀川101的外面，這對台灣人來說，簡直了」。
此外，劉樂妍也駁斥自己生病在河北坐地鐵的說法，她說她目前很健康，名下還有2輛車甚至有請司機，根本想不起來自己多久沒搭地鐵，可見她非常滿意目前的生活。台灣網友見狀也紛紛要她在中國好好待著，千萬別回台灣。