【唐綺陽星座運勢週報1/26-2/1】本週水瓶、天王能量強，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。土海進牡羊，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。火冥合相，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。水金合相，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。
星象影響：水瓶天王能量強、土海進牡羊、火冥合相、水金合相
12星座個別影響：
牡羊：事情多變動帶來新轉機，感情說話太急易有誤會
射手：工作遇勁敵出現挑戰，感情多表達、展現改變決心
魔羯：健康狀況需特別留意，感情與另一半溝通出狀況
水瓶：接受困難任務宜放低姿態，感情有桃花但進展不易
金牛：等待工作時機稍安勿躁，感情避免被動讓火花冷卻
巨蟹：職場暗中較勁需接招應對，感情宜多展現感性一面
獅子：工作請放慢腳步靜觀其變，感情拉開距離看得更清楚
處女：工作節奏主導性強難商量，感情缺少溝通易讓人誤會
雙子：工作有得力助手表現勤快，感情主動付出才能加溫
天秤：職場鬥智鬥勇須機智應對，感情幽默表達更有人氣
天蠍：工作忙碌依照排序完成，感情無暇投入或心不在焉
雙魚：有貴人運、受到長官看重，感情有機會遇到金桃花
資料來源：唐綺陽占星幫
