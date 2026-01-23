我是廣告 請繼續往下閱讀

和碩今（23）日舉行旺年會，外界十分關心AI高速發展，用電需求暴增，是否會有缺電風險，董事長童子賢表示，他作為廠商，確實一直聽到半導體及系統業者和他反映，他也直言，台灣產業在經歷大好契機的時刻，電力建設也要持續跟上，「不要讓火熄掉」。童子賢指出，雖然AI會帶動大量耗電，但事實上，全世界用電已突破30兆度，而中國大陸是用電最大國，突破10兆，用掉全世界33%的電，而美國則次之，是承受用電壓力兩大國。而台灣本身並非主要承載AI大規模運算的國家，他說，一是台灣提供先進晶片；二是系統，也就是AI伺服器如GB200、GB300，單純進行電路板組裝本身耗電有限，但在完成組裝後，仍需進行燒機與測試運轉，這些環節的用電需求相對顯著。因此，他直言，作為廠商，他經常被半導體和系統業者反應缺電問題，他還坦言，否則為何桃園以北禁止設立資料中心？童子賢表示，他也有深刻體驗，在燒機也有電力不夠的問題。童子賢強調，在台灣產業經濟，前景機遇大好的時候，台灣的火不能熄滅，他說，做晶片的業者很努力、做系統的很努力，他期盼，擴張電力、建設的業者也要持續努力。童子賢更引述輝達執行長黃仁勳所說，AI背後其實是電力競賽，他提到，限制AI的並非GPU，因為GPU都在他的掌握之中，他胸有成竹，反而，限制他的AI發展是電力建設。