美廉社母公司三商家購今（23）日宣布以現金1.25億元收購來來超商（OK Mart）100％股權，未來維持雙品牌獨立經營，透過策略整合強化零售通路競爭力。美廉社過去深耕社區型零售，全台約812家門市，主打巷口經濟與高CP值商品。OK超商則以偏鄉、工業區選址與物流服務為優勢，雖規模不如7-11、全家，但仍被不少人視為「鄉下霸主」。《NOWNEWS今日新聞》就整理了美廉社以及OK超商在台灣的規模及背景，提供給讀者一次看完。美廉社母公司為三商家購，旗下零售品牌涵蓋美廉社、心樸市集、三友藥妝、寵物好事等，為三商投控體系旗下零售事業，並於2021年正式掛牌上市，業務橫跨超市與生活零售通路。美廉社首家門市成立於2006年，定位明確，主打社區型零售。三商家購總經理邱光隆曾分享，當初萌生成立美廉社的契機，來自一次臨時到便利商店購買醬油的經驗，發現價格明顯高於量販店，因而察覺市場缺口，決定打造「距離像便利商店、價格與規格接近量販店」的社區型商店，回應民眾日常需求。邱光隆被視為美廉社的靈魂人物，他在加入三商家購前，從產業基層倉管員做起，憑藉實務經驗一路晉升至大潤發採購副總經理。期間邱光隆曾提出引進歐洲「硬折扣店」模式的構想，但未被採納，後來因緣際會與三商行董事長陳翔立交流理念，對方多次力邀，最終促成該經營模式在台灣落地，成就美廉社品牌。目前美廉社在全台約有812家門市，經營策略聚焦「巷口經濟」，多設點於社區與巷弄間，以小型門市形式，提供日用品、生鮮、零食及部分進口商品，並採取平價折扣策略，逐步建立「近距離、好採買」的品牌印象。除價格優勢外，美廉社在酒類商品上亦具差異化特色。因邱光隆本身熱愛品酒，決定成立進口部門，親自自歐洲引進葡萄酒與啤酒，提供高CP值選擇，深受消費者喜愛，也讓美廉社被暱稱為「巷口酒窖」、「酒廉社」，成為不少品酒族的日常補給站。在數位轉型方面，美廉社近年積極導入新系統。自2024年11月起，三商家購投入約4.5億元，攜手元太科技與雲創通訊，導入電子價卡，2025年7月已於全台門市全面啟用。此舉不僅每年可減少約7000萬公噸碳排放，也能每日節省約1小時人工更換價卡時間，售價資訊更即時透明，獲得外界高度肯定。根據OK超商官網資料，民國77年9月，豐群企業集團於台灣同時開設三家OK門市，自此OK超商正式在台灣發展，並成立來來超商股份有限公司，作為品牌營運主體，OK超商就是旗下品牌。豐群企業集團以機車製造起家，核心企業為三陽工業，後續擴展至多元投資領域，旗下事業包含來來物流、來來商旅、喜年來、美安工業及豐達產業等，橫跨製造、物流與服務產業。OK超商初期除在台北設點外，也選擇於基隆地區拓點，採取「鄉村包圍都市」的展店策略，且皆為直營模式，直到1998年才正式發展加盟體系。2007年，OK超商更成為全台首家同時提供接觸式與感應式信用卡付款的便利商店。OKmart目前在台灣門市數約700至800家，雖然整體規模不及7-11與全家，但仍具備自身競爭優勢。網紅團購主雪倫曾指出，OK具備三大優勢，第一是熟食表現亮眼，包括蛋塔、珍珠丸子、芝麻球與茶葉蛋等，皆有固定客群支持。此外，OK超商與蝦皮購物合作的物流服務，也是一大特色，搭配免運活動，對網購族相當具吸引力。至於選址策略上，OK經常進駐偏鄉與工業區，不僅租金與成本相對低，也成功避開與大型連鎖超商正面競爭。不少網友也分享使用經驗，直言OK在物流服務上極具存在感，「我家樓下的物流中心，很讚啊！」、「領包裹的」、「網購好幫手耶」、「超取，嘻嘻」、「包裹堆個跟山一樣」。也有人形容OK是「鄉下霸主」，「很多鄉下地方沒有全家」、「開在一些工業區內，市場和其他家不一樣，工業區之神」、「開在一些很偏僻的地方讓懶人方便」。三商家購總經理邱光隆則曾指出，隨著台灣零售產業結構變化，無論是超市或便利商店，真正影響消費者選擇的關鍵，已逐漸收斂為「距離」。外界因此推測，此次收購OK Mart，可能是三商家購進一步切入便利商店版圖，透過縮短消費者與通路的距離，擴大零售版圖的重要布局。