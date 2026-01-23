我是廣告 請繼續往下閱讀

前桃園市議員王浩宇在臉書PO出一張AI合成圖片，內容是總統府插上五星旗。對此，國民黨桃園市議員詹江村火力全開，質疑國安單位為何毫無作為，甚至酸嗆「乾脆把王浩宇遣回山東」。詹江村指出，若把名字遮住，他還以為是哪個「不長眼的陸配」在散播這種圖片，直言同樣內容若是藍營或一般民眾發出，恐怕早就被扣上「親中賣台」帽子，甚至遭到法辦，如今卻因發文者是綠營人士而「什麼事都沒有」。回顧過去案例，詹江村提到網紅八炯與閩南狼，曾寫歌要求習近平「趕快打台灣」，自己當時提出告訴，最後卻獲不起訴處分，質疑司法與政府對綠營人士的寬鬆標準。只要是民進黨自己人，「就算哪天把台灣賣掉了，青鳥也會說民進黨沒有賣台」，詹江村反問：「是要等國民黨來賣嗎？」對於總統府被AI圖「插上五星旗」一事，詹江村怒嗆：「國安局真的不動作嗎？還是寧願讓我繼續嘲笑這套雙標？」。