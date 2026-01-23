我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部今（23）日公布，2025年全年工業生產指數為112.16，年增16.7%，製造業生產指數為113.12，年增17.87%，不僅連續第二年正成長，年增幅也雙雙創下15年來新高。而2025年12月工業生產指數為131.76，年增21.57%，製造業生產指數為133.94，年增22.98%，雙雙連續22個月呈現正成長。在資訊電子產業方面，AI浪潮帶動新興科技應用不斷擴展，加上半導體產業投資動能延續，表現最為亮眼。電子零組件業12月年增19.32%，主要受惠於12 吋晶圓代工、IC封測及IC設計等產品產量攀升；電腦、電子產品及光學製品業更因伺服器、通訊傳播設備及半導體檢測設備需求強勁，年增率高達 133.1%。相較於電子業的強勁動能，傳統產業則呈現兩極化走勢。機械設備業受惠於半導體及印刷電路板產業擴充產能，由負轉正年增1.6%；基本金屬業受國際鋼鐵需求不佳與產線歲修影響，年減 9.56%；化學材料及肥料業因終端需求疲弱及海外低價競爭，年減3.42%；汽車及其零件業則因車市需求保守與庫存去化，年減1.57%。展望未來，經濟部指出，儘管地緣政治及貿易政策等風險仍影響全球成長，但高效能運算與 AI 熱潮不減，加上各國布建 AI 基礎設施，將持續支撐台灣半導體先進製程與伺服器供應鏈 。另一方面，經濟部今日也公布零售業2025年營業額4兆8448億元，雖呈年減0.2%，仍創歷年次高，統計處認為，汽車關稅尚未出爐，民眾態度偏向觀望，但車商促銷、貨物稅減徵等刺激加持，預期今年整體汽車買氣有望回溫。批發業營業額為14兆718億元、年增8.7%，餐飲業1兆674億元，年增2.9%，均寫下歷年新高，零售業受到去年民眾消費偏向必需性支付，對耐久財消費相對平緩，僅創歷年次高。統計處副處長陳玉芳分析，全年零售業營業額年減95億元，其中汽機車零售業就衰退681億元，是金額下滑最多業別，其次為燃料業；零售業營業額若不含汽機車統計，將從衰退0.2%轉為正成長1.5%。她指出，關稅因素的確影響去年汽車買氣，尤其第二季、第三季衰退明顯。