▲吉祥愛心關懷協會理事長陳協志，長期熱衷公益行動、扶助弱勢家庭、關心學童教育。（圖／記者莊全成攝，2026.01.23）

▲發放187名國中小學生助學金，每人2,000元。（圖／記者莊全成攝，2026.01.23）

秉持「扶助學子、照顧弱勢」的初衷，屏東縣里港鄉吉祥愛心關懷協會今（23）日，於里港國中小放寒假前夕及農曆春節前，辦理助學金發放活動，為在地學子送上溫暖祝福。此次共發放助學金每人2,000元，涵蓋里港鄉內六所國小及一所國中，合計187名學生受惠，協助減輕家庭經濟壓力，安心迎接新年。吉祥愛心關懷協會由財團法人里港雙慈宮副董事長陳協志發起，長期深耕地方公益事務，關懷弱勢族群不遺餘力。陳協志多年來積極投入地方建設與公益行動，無論是扶助弱勢家庭、關心學童教育，或支持地方廟宇興建，皆慷慨付出，深獲地方鄉親肯定與敬重。除助學金外，協會也將於2月7日辦理「寒冬送暖」活動，針對低收入戶及中低收入戶發放每戶新臺幣2,000元的紅包，實質協助弱勢家庭度過寒冬過好年。協會表示，未來將持續於中秋、春節等重要節慶辦理關懷活動，並投入弱勢助葬、捐棺等多元公益行動擴大照顧。透過一份份實際的行動，為弱勢族群添柴送暖，點亮希望之光，也讓社會善意持續在里港鄉傳遞生根。