德國網球名將茲維列夫（Alexander Zverev）在本屆澳洲網球公開賽（Australian Open）似乎愛上了「走鋼索」的感覺。名列大會第3種子的他，在今（23）日男單第三輪賽事中，雖然連續第3場比賽都丟掉一盤，但最終仍展現強大實力，以7：5、4：6、6：3、6：1擊退英國「左手怪傑」諾里（Cameron Norrie）。這場勝利不僅讓他將對戰諾里的紀錄延續至完美的7勝0敗，更讓他超越傳奇名將貝克（Boris Becker），成為史上在澳網闖進16強次數最多的德國男單選手。儘管在前兩輪分別面對科普費爾（Dominik Koepfer）與米勒（Alexandre Muller）時都打滿四盤才脫身，茲維列夫此役面對實力更強的諾里依舊上演相同劇本。他在第二盤遭遇亂流以4：6讓出，但隨即在後兩盤找回宰制力。整場耗時2小時46分鐘的比賽中，茲維列夫轟出了驚人的52記致勝球，非受迫性失誤僅29次，第一發球進球率高達72％。他在賽後滿意地表示：「我認為我的正拍擊球非常重且精準，這是決定我勝負的關鍵武器。如果我能保持這種自信，這一點非常重要。」對於總是掉一盤的狀況，茲維列夫顯得老神在在：「過去兩場比賽對手都打出了很棒的網球，逼出了我的潛力。今天諾里也打出了我們對戰以來最好的一場球，但我很高興能收下勝利。」這場勝利將茲維列夫送進了澳網16強，這是他生涯第7度在墨爾本公園挺進第四輪，正式超越了傳奇前輩貝克保持的6次紀錄，成為公開化年代（Open Era）以來，在澳網表現最穩定的德國男單選手。茲維列夫下一輪的對手將是阿根廷好手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），這位阿根廷悍將稍早以直落三（6-3、7-6、6-3）爆冷淘汰了俄羅斯名將盧布列夫（Andrey Rublev），生涯首度闖進澳網16強，狀態極佳。雙方過去交手紀錄由Cerundolo以3勝2敗略佔上風，但近期兩次交手皆由茲維列夫獲勝。