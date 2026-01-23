我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民MC劉在錫寧願多繳稅，也不希望自己被捲入稅務爭議中。（圖／IG@sbs_runningman_sbs）

韓國被封為「臉蛋天才」的男神車銀優，近日被爆逃稅200億韓元（約台幣4.3億），不僅金額創下韓國藝人史上最高紀錄，也重創他一直以來零負評的形象。與此同時，「國民MC」劉在錫每年寧願多繳14億稅金，也不願意被爆出逃稅新聞的行為，也被網友拿出來對照，直呼他是「繳稅教科書」。車銀優日前被爆出逃稅200億，而劉在錫多年來的納稅方式再度被網友翻出，不同於多數高收入藝人會透過詳細列舉支出進行節稅，劉在錫選擇演藝圈中相當罕見的「推計申報」方式，不整理開支憑證扣抵，而是直接照國家規定的費率申報所得。若是以「推計申報」方式來繳稅的話，以年收入100億韓元為例，一般透過節稅申報的稅額約為27億韓元，但劉在錫的申報方式需繳納高達41億韓元，等於每年自願多繳約14億韓元，根據了解，他會做出這樣的選擇，是為了避免帳目反覆查核、影響工作節奏，另一方面更是不願在稅務上留下任何灰色地帶，因此總是能在報稅時清白過關。據韓媒報導，韓國國稅局正針對車銀優進行重點稅務調查，預計追討約200億韓元（約台幣4.3億）的稅款，爭議關鍵在於國稅局認定，由車銀優母親成立的法人公司「A 社」疑似為空殼公司，主要功能是將其龐大的個人演藝收入，轉為適用稅率較低的法人所得，以迴避最高45%的個人所得稅，此案若最終成立，將成為韓國娛樂圈史上金額最高的追稅案例。