我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

全球攀岩界與媒體圈正屏息以待。台北時間周六上午9時（24日），曾在奧斯卡金像獎紀錄片《徒手攀岩》（Free Solo）中征服酋長岩的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold），將展開他職業生涯最驚人的一場演出，在不使用任何繩索、吊帶或安全裝備的情況下，徒手攀爬樓高508公尺的台北101大樓。這場名為《Skyscraper Live》的特別節目將透過Netflix全球直播，然而，這場驚世挑戰在引發高度關注的同時，《衛報》、《華爾街日報》等國外權威媒體都質疑直播活動的必要性，似乎除了商業因素之外沒有其他考量，也讓關於「直播中出現死亡事故」的倫理爭議推向風口浪尖。對於串流巨頭Netflix而言，霍諾德攀爬101不僅是一項體育成就，更是其進軍直播領域的重要戰略。擁有超過20年報導經驗的資深記者Richard Deitsch指出，Netflix的策略與亞馬遜或YouTube不同，他們不追求大量的賽事版權，而是傾向於將體育「事件化（eventize）」。從去年的NFL聖誕大戰、Jake Paul對決Anthony Joshua的拳擊賽，到即將到來的世界盃女足，Netflix試圖透過這種「一生一次」的直播盛事，將觀眾強行拉回即時收視的場景。Deitsch分析道：「運動能驅動觀眾，因為你必須看直播才有意義。」這種單次性的重磅節目能有效吸引新訂戶，並帶動平台其他內容的點閱率。然而，這種將「生死瞬間」商業化的模式，在學界與攀岩圈引發強烈反彈。批評者質疑，當一個擁有妻子與兩個孩子的父親在數百萬人面前冒著必死無疑的風險時，平台是否在助長一種「窺視病態」的風氣。《華爾街日報》專欄文章甚至以「令人毛骨悚然且不負責任」來形容此活動。去年曾發生過阿拉斯加攀岩網紅在TikTok直播中墜亡的慘劇，更讓外界擔心Netflix是否正為了訂閱數而挑戰社會道德底線。為了應對可能的法律與輿論衝擊，據了解，Netflix的直播將採取「10秒延遲」機制。這意味著一旦發生意外，導播有權在畫面傳送到全球前切斷訊號。此外，現場將安排由頂尖攀岩者、NASA工程師及運動主播組成的專業評審團進行即時解說，試圖平衡節目的刺激感與專業深度。在台灣本地，攀岩社群對此也持有不同看法。根據《衛報》報導，在龍洞（Long Dong）攀岩多年的愛好者Chien Ai表示，他拒絕收看直播，「我不想看到我不該看到的東西（指墜落事故）」，他計畫在確認霍諾德成功後才會看回放。另一名在中和健身房攀岩的楊先生則批評，除了商業理由，他看不出直播的必要性，「如果他摔下來，代價太沉重了。」然而，也有資深攀岩者持正面態度。61歲的周先生認為，霍諾德絕非魯莽之人，這是一場精密計算後的挑戰，且能有效提升台灣在全球的知名度。他相信：「攀爬這麼多年的人，心靈非常冷靜，這將是一場突破。」對專業人士而言，台北101的建築結構雖然垂直，但其「竹節」設計提供的避難陽台，讓挑戰變成了數段「繩距」的結合，提供了休息空間。霍諾德本人坦言，建築物攀爬考驗的是「耐力」而非岩壁上的「技術細節」。目前，在基於加密貨幣的預測市場Polymarket上，已有數千人針對霍諾德的命運與完賽時間下注。目前賠率顯示，大眾普遍預期他能在75分鐘左右完成這項壯舉。這場由Plimsoll Productions與Secret Compass製作、耗資不菲的直播盛事，究竟會成為體育史上的一大突破，還是會淪為一場道德災難？全球觀眾正屏息以待週六上午9時的到來。